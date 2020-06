Rennes : l'Espace des Sciences rouvre au public ce mardi

C'est un des lieux emblématiques de Rennes, l'Espace des Sciences aux Champs Libres Esplanade de Gaulle. A cause de la crise du coronavirus, lui aussi a dû fermer ses portes. Mais après trois mois sans accueillir du public, le lieu rouvre ce mardi 23 juin.

Pendant le confinement, l'Espace des Sciences a gardé le contact avec son public

L'Espace des Sciences a dû fermer à cause du confinement. Malgré tout, l'équipe a gardé contact avec le public grâce à internet. "On a eu beaucoup d'activités quand même" explique Michel Cabaret le directeur du site. "Sur notre chaîne Youtube et notre site internet, on a partagé nos connaissances avec le plus grand nombre, comme par exemple nos 350 conférences des mardis de la science que nous avons valorisé sur notre site internet par thématique. On a aussi continué notre revue Sciences Ouest et notre chaîne Youtube a dépassé le cap des 100 000 abonnés avec plus de 20 millions de vues pendant le confinement".

"Mais le lien direct avec notre public est essentiel" poursuit Michel Cabaret. "C'est pourquoi cette journée de réouverture est essentielle pour nous".

Une nouvelle exposition à découvrir dès ce mardi

Dès l'ouverture ce mardi 23 juin, le public pourra découvrir une nouvelle exposition temporaire sur le feu. "C'est un très beau sujet qui nous intéresse nous les scientifiques" explique le directeur de l'Espace des Sciences, "car le feu c'est à la fois la création et la destruction". L'exposition en salle sur la biodiversité est aussi ouverte ainsi que le planétarium. Le laboratoire de Merlin ouvrira dans une semaine.

La visite de l'Espace des Sciences se fait bien sur dans le respect des gestes barrières. Il faudra utiliser du gel hydroalcoolique, mettre un masque et respecter les distances entre visiteurs.

Une expo un jour sur le coronavirus?

Ce n'est pas encore prévu, mais le directeur de l'Espace des Sciences n'écarte pas l'idée de proposer un jour une exposition traitant du coronavirus. "Pourquoi pas?" explique Michel Cabaret. "C'est un excellent sujet de science. Les scientifique ont vite identifié le coronavirus malheureusement on a toujours pas de traitement ou de vaccin, mais j'ai bon espoir que ce soit le cas un jour. J'ai vraiment confiance en la science."

En attendant peut-être un jour une exposition, l'Espace des Sciences proposera fin septembre une conférence avec Gilles Bœuf, un grand spécialiste français de la biodiversité et de l'épidémiologie qui parlera du coronavirus.