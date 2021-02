Rennes : la nouvelle appli des P'tits doudous pour rassurer les parents d'enfants hospitalisés

Après le succès de l'application Le Héro c'est toi, l'association Les P'tits doudous lance Keep Contact, une application pour rassurer les parents dont les enfants sont opérés.

Toujours plus pour aider les familles à l'hôpital

Les P'tits doudous, c'est cette association créée à l'hôpital sud de Rennes en 2011 pour aider les enfants hospitalisés. A l'époque, elle créée l'application Le Héro c'est toi pour aider les enfants à moins stresser avant leur opération, une appli qui aide aussi les parents et qui permet d'utiliser moins de médicaments et donc de sortir plus rapidement de l'hôpital. Bref, que du positif!

Forte de ce succès, l'association teste actuellement au CHU de Rennes une nouvelle application qui s'appelle Keep Contact pour cette fois rassurer les parents pendant l'opération de leurs enfants.

Un message envoyé à chaque étape

"On s'est rendu compte que quand on avait des amis dont les enfants passaient au bloc opératoire, on leur envoyait des SMS toujours aux mêmes étapes pour les rassurer" explique Nolwenn Febvre, infirmière anesthésiste et présidente des P'tits doudous. Ces étapes ce sont l'arrivée au bloc, le début de l'anesthésie, le début de la chirurgie, l'arrivée en salle de réveil et la sortie de la salle de réveil. "Ce sont des informations rassurantes pour les parents, qui savent où est leur enfant et cela maintient le lien pendant toute l'intervention chirurgicale" précise Nolwenn Febvre. De cette expérience est née l'application Keep Contact.

Keep contact a été développée par des étudiants

Pour développer son application Keep Contact, l'association Les P'tits doudous a fait appelle à des jeunes de la junior entreprise de Centrale Supélec Paris. "Ils ont tout de suite compris les demandes et les attentes de l'association, ce qui a permis de concevoir une application facile à utiliser" explique encore Nolwenn Febvre. "Cela fonctionne avec des QR codes que l'on met sur le dossier de l'enfant et son bracelet. Les parents ont un lien pour télécharger l'application Keep Contact". A chaque étape, les soignants scannent le QR code et cela envoie un message.

Des étudiants en psychologie pour choisir les bons mots

Et chaque mot a été pesé et étudié car ce n'est pas anodin de donner des informations dans le domaine de la santé. Les messages envoyé par Keep Contact ont donc été pensés avec des étudiants de la faculté de psychologie de Rennes. "Ces étudiants ont questionné des parents dont les enfants avaient déjà été hospitalisés pour savoir ce qu'ils attendaient comme information" raconte Nolwenn Febvre la présidente de l'association. "C'est donc un vrai travail collaboratif".

Actuellement l'application Keep Contact est en test au CHU de Rennes. Tout fonctionne mais il faut encore trouver des réglages quand le wifi ne fonctionne pas bien à l'hôpital. Elle doit ensuite être testée à Vannes, Lorient et Nantes puis à terme dans les 88 centres des P'tits doudous.