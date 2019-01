Rennes : la réalité virtuelle au service de la médecine à l'Université Rennes 1

Frédérique Vidal la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche était jeudi sur le campus de Beaulieu à Rennes 1. La ministre s'est rendue dans une Université qui innove notamment dans le domaine de la réalité virtuelle avec des applications pour la médecine et le handicap.

Rennes, France

L'Université Rennes 1 dispose à Beaulieu d'un campus scientifique et de recherche de très haut niveau où s'impliquent des chercheurs, ingénieurs et aussi doctorants. Lors de sa visite jeudi , Frédérique Vidal a pu découvrir une Université de pointe dans les domaines de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle.

Un bloc opératoire virtuel

La plateforme Immersia permet de reproduire un bloc opératoire virtuel. Dans cette salle, on trouve un grand écran presque comme au cinéma qui permet de se retrouver au coeur d'une opération. Muni de lunettes spéciales, l'utilisateur peut préparer une intervention chirurgicale. "L'utilisateur se met à la place d'une infirmière de bloc" explique Bruno Arnaldi professeur à l'INSA de Rennes "cette application sera utilisée par des élèves infirmiers car elle permet de les mettre en situation ; on peut simuler des scénarios avec beaucoup de charges cognitives et émotionnelles, des situations rares dans le réel".

Marie Babel Maître de conférences avec le simulateur de fauteuil roulant à Rennes 1 © Radio France - Loïck Guellec

Le simulateur de fauteuil roulant

La réalité virtuelle se met aussi des personnes en situation de handicap. Un simulateur de fauteuil roulant a été conçu par des chercheurs rennais. L'objectif est de reproduire en réalité virtuelle les mouvements réels d'un fauteuil à travers une rue. Marie Babel, Maître de conférences à l'INSA de Rennes, fait partie de l'équipe à l'origine du projet : "l'idée c'est de commencer d'abord sur un simulateur et de faciliter l'apprentissage avant de passer vers un fauteuil réel pour son futur utilisateur " explique l'enseignante-chercheuse; "nous avons développé cet outil avec le pôle Saint-Hélier qui est le centre de rééducation de Rennes".

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche lors de sa visite à Rennes 1 © Radio France - Loïck Guellec

