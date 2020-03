Rennes : le lycée Saint Martin met à disposition des hospitaliers 15 000 paires de gants médicaux

Alors que la pays traverse, ce dimanche 22 mars, son sixième jour de confinement dans le cadre du plan de lutte contre la propagation du virus Covid-19, les élans de solidarité se multiplient. La belle action du jour est à mettre au profit du lycée Saint-Martin à Rennes. La direction a fait savoir que 15 000 gants médicaux appartenant à l'établissement ont été réunis ce week-end. Le but est désormais de les mettre, le plus rapidement possible, à disposition des soignants qui sont en manque de matériel depuis plusieurs jours.

C'est en tombant sur un post Facebook de médecins en demande de masques et de gants que Clarisse David, professeure de physique au lycée Saint-Martin, a eu l'idée de rassembler le matériel de son établissement :"Rapidement, la direction a donné son feu vert. Je suis donc allée avec le directeur adjoint faire le tour du lycée, en passant par les cuisines, ou encore les salles de travaux pratiques. On a trouvé ces 15 000 paires de gants mais aussi quelques masques".

"Toute initiative peut servir pour la suite des événements", Clarisse David, professeure de physique au lycée Saint-Martin de Rennes

La direction a tout de suite été emballée par la proposition de cette enseignante, comme l'explique Jean-René Guilbert, le directeur de l'établissement :"On les achète à l'année, on en dispose pour la cuisine mais aussi pour les laboratoires de physiques et SVT. Plutôt que de rester dans nos réserves, en ce moment il est plus intéressant d'en faire bénéficier nos collègues de la santé".