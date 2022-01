Rennes : les P'tits Doudous créent une application pour suivre le parcours d'hospitalisation de son enfant

Keep Contact. C'est le nom d'une nouvelle application développée par l'association rennaise Les P'tits Doudous, pour permettre aux parents d'enfants hospitalisés de suivre les différentes étapes de la prise en charge.

Rencontre avec Nolwenn Febvre, la présidente de l'association.

FBA - D'où vous est venue l'idée de cette application ?

Nolwenn Febvre - On a décidé de la développer suite à un constat : les parents n'étaient pas bien informés de ce qui se passait au bloc opératoire. Quand on avait des amis ou des connaissances qui amenaient leur enfant au bloc opératoire, on leur envoyait des SMS pour les rassurer. On s'est dit que c'était sympa pour les gens qu'on connaît, mais pour les autres, comment on pouvait mieux les informer? A partir du moment où leur enfant partait au bloc opératoire, ils n'avaient plus d'informations jusqu'au moment où il sortait de salle de réveil et nous, on avait envie de les informer des différentes étapes de ce parcours, l'accueil, l'entrée dans la salle d'opération, l'opération en cours, l'arrivée en salle de réveil et la sortie de salle de réveil.

Concrètement, comment cela se présente ?

On a défini toutes les étapes. Cela commence avec les parents dans la chambre pour vérifier que tout fonctionne bien, que ce soit pour les parents ou pour les soignants, c'est le début de l'application. Après, c'est l'arrivée au bloc opératoire, "l'accueil", la personne qui accueille l'enfant au bloc opératoire scanne le QR code du dossier de l'enfant. Cela permet d'envoyer un message aux parents et ainsi de suite. Ensuite, c'est l'entrée dans la salle d'intervention, "l'intervention est en cours", vous allez avoir des informations sur la suite prévue. "Votre enfant arrive en salle de réveil", qui est une information importante, et "votre enfant est sortant de salle de réveil". Cela veut dire aussi que les parents peuvent partir et ils vont être informés en temps et en heure pour se rapprocher un peu plus de l'hôpital s'ils ont autre chose à faire ou une volonté de prendre un peu l'air.

L'hospitalisation d'un enfant peut être un événement stressant, voir traumatisant ?

Je pense que ça peut être vraiment traumatisant, oui. Sur l'étude qu'on a réalisé au début de la création de cette application 100% des parents nous ont dit qu'ils étaient angoissés. On a fait une échelle de 0 à 10, ils étaient tous au dessus de 5, un chiffre important pour nous. Même des parents qui nous avait dit au départ "non, non, mais ça s'est bien passé".

C'est le fruit de beaucoup de travail?

Cela fait un an et demi qu'on travaille sur cette application puisqu'avec le Covid, on a aussi eu un petit peu de retard. Mais c'est un très gros projet. On e, est à la deuxième version car on avait fait des tests entre soignants avant de la proposer aux parents et elle était trop réactive : dès que l'on avait validé une case, l'information était partie. Là, il y a une double validation pour les soignants qui nous demande de confirmer qu'on est bien au bloc opératoire, pour éviter les erreurs. Aujourd'hui, elle est quasiment prête à être diffusée, à être testée, évaluée aussi par les parents, à qui on va poser des questions sur la satisfaction.

Développer une telle application, cela représente un fort investissement.

Oui, ça coûte cher. On a eu la chance de travailler avec la Junior Entreprise de Centrale Paris, qui coûte un peu moins cher que des grandes entreprises de développement, et c'était surtout très intéressant de travailler ces étudiants qui se sont vraiment investis. On a fait un super travail avec eux. Le travail avec la fac de psychologie aussi de Rennes a été très enrichissant pour cette application et aujourd'hui, notre souhait, c'est que cela coûte le moins cher possible aux 104 antennes des Petits Doudous. L'idée, c'est de créer des kits à très bas prix pour pouvoir le distribuer à toutes ces associations. C'est la raison de notre financement sur Ulule, un financement participatif pour nous aider à financer ces kits Keep Contact.