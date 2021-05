Rennes : les soignants en réanimation manifestent pour la reconnaissance de leur métier

Ils ont répondu à la journée de mobilisation ce mardi 11 mai dans tous les services de réanimation en France. A Rennes, une centaine de soignants de réanimation de Rennes et de Saint Malo se sont rassemblés à la mi journée sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes. Ils ont rejoint les locaux de l'agence régionale de santé de Bretagne qui a reçu une petite délégation à 14 heures. Ces soignants, qui font face depuis plus d'un an à la crise du covid, réclament une vraie reconnaissance de leur spécificité et de meilleurs conditions de travail.

La réanimation, ça ne s'improvise pas

Ils sont fatigués mais prêt encore à se battre pour leur métier. Régine est infirmière en réanimation au CHU de Rennes. Elle fait ce métier depuis 27 ans. Sur sa blouse elle a écrit "Super soignante, CONpétente" parce qu'on n'est pas reconnu à la hauteur de ce qu'on nous demande. On doit faire des circulations extra corporelles, des dialyses, on utilise des respirateurs artificiels ou des drogues très dangereuses si elles sont mal utilisées et ça sans formation supplémentaire " explique t-elle. Aujourd'hui, il n'existe effectivement aucun diplôme ou formation particulière pour les infirmières ou aides soignants en réanimation. Et pourtant impossible de travailler en réanimation comme dans un autre service. Ce sont donc les soignants qui, en plus de leur charge de travail très lourde en ce moment, doivent former les nouveaux. " On a les patients à soigner tous les jours et on a aussi les nouveaux infirmiers qui ne connaissent pas le matériel, qui ne connaissent pas les spécificités du service et qu'on doit former nous mêmes " explique Jean Baptiste, infirmier en réanimation à l'hôpital de Saint Malo qui, comme ses collègues, demande une formation en amont mais aussi de meilleurs salaires en reconnaissance de la spécificité de ce métier.

Des soignants de Saint-Malo ont participé à la manifestation © Radio France - Fanny Beaurel

Des soignants fatigués physiquement et moralement

Après 27 ans de carrière, Régine s'accroche mais elle s'inquiète pour certains de ses collègues. " Il y a beaucoup de gens qui sont en burn out parce qu'il y a une très grande fatigue physique et psychologique depuis plus d'un an. C'est une fatigue qui perdure depuis plus longtemps mais qui s'est intensifiée avec le covid et les gens n'arrivent plus à remonter la pente " explique l'infirmière. Emmanuelle, elle, est infirmière en réa depuis 17 ans et elle songe à quitter le métier. " Je me pose des questions depuis quelques mois. Je pense que cette crise va accélérer mon départ. Là on est la tête dedans, on a des montées d'adrénaline à chaque vague donc ça nous fait tenir mais quand on prendra du recul et qu'on verra comment les soignants vont, je pense qu'il y aura des départs. C'est aussi ce qui nous inquiète car quand les anciens vont partir, qui va former les nouveaux ? "

Leur dire merci

Pauline défile à double titre. Elle est infirmière en réanimation au CHU de Rennes depuis 4 ans. En janvier, son père a fait un infarctus, il est décédé après dix jours dans le service de réanimation de cardiologie et si elle défile c'est aussi pour dire merci. " C'est pour aussi saluer tout le travail qui est fait. L'équipe de cardio de Rennes s'est battue pour essayer de sauver mon papa. J'ai été très bien accueillie et dans des conditions que je sais très compliquées " explique la jeune femme.

Les services de réanimation ont bien entendu fonctionné normalement en ce jour de mobilisation.