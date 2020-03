Rennes : les trois marchés prévus ce mercredi sont annulés, le point dans l'agglomération

En raison des nouvelles règles de confinement prises par le gouvernement le lundi 23 mars, trois marchés de plein prévus mercredi 25 mars sont annulés à Rennes jusqu'à nouvel ordre : il s'agit de Sainte-Thérèse, Saint-Germain et du Mail François-Mitterrand. Une proposition est soumise à la Préfète d'Ille-et-Vilaine par la Maire de Rennes Nathalie Appéré et le Président de l'Association des Maires d'Ille-et-Vilaine Pierre Breteau "pour permettre la tenue de marchés qui garantissent la sécurité sanitaire des commerçants et des clients, tout en permettant un approvisionnement de proximité privilégiant les circuits courts". L'objectif est de limiter le nombre d'étals pour tous les marchés et de les réserver aux produits locaux. La demande est à l'étude par la préfecture précise la mairie dans un communiqué.

Des marchés fermés dans la métropole

Sur le territoire de Rennes métropole, plusieurs marchés sont annulés mercredi 25 mars et fermés jusqu'à nouvel ordre. C'est le cas de Pacé, Acigné, Saint-Grégoire, Chavagne et Saint-Jacques-de-la-Lande notamment.