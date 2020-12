Rennes : leur lampe contre la dyslexie va recevoir un prix de médecine

Deux chercheurs bretons de l'Université de Rennes-1 vont recevoir un prestigieux prix ce mardi 15 décembre. Albert Le Floch et Guy Ropars, physiciens à l'université de Rennes-1 à Rennes (Ille-et-Vilaine) vont être récompensés par l'Académie de médecine pour leurs recherches sur la dyslexie. Une pathologie qui toucherait entre 500 et 700 millions de personnes à travers le monde selon les études relayés par la fédération des "Dys". Ce trouble cognitif handicape la lecture.

La lumière pulsée comme solution

Après quinze années de travaux, Albert Le Floch et Guy Ropars ont mis au point une lampe et des lunettes qui permettent de corriger ce trouble. Ils misent sur la lumière pulsée. "C'est un peu comme dans les postes de télévision. L'écran s'éclaire dans un temps très court, puis il se rallume, puis s’éteint de nouveau, de façon alternative. On arrive à effacer tout ce qui est en trop. Dans le cas de la dyslexie l'enfant lit sur un tableau non effacé. Notre lampe vient effacer ce qui est en trop sur le tableau et l'enfant arrive à lire comme quelqu'un qui n'a pas de problème," explique Albert Le Floch.

Selon les deux chercheurs, la dyslexie pourrait s'expliquer par une malformation des tâches de Maxwell que l'on peut observer dans le fond de nos yeux. Chez les personnes dyslexiques, celles-ci seraient identiques alors qu'elles ne doivent pas se ressembler. L'absence d’œil dominant rendrait le cerveau incapable de faire un choix lors de la lecture des lettres.

Les deux chercheurs bretons ont reçu des centaines d'enfants dans leur laboratoire pour effectuer les tests de leurs appareils. "Notre plus belle récompense était le sourire des enfants à la sortie des essais." A partir du travail d'Albert Le Floch et Guy Ropars, la start-up bretonne Lexilife a créé la première lampe d’aide à la lecture pour les dyslexiques. Au début de l'année, une levée de fonds était en cours pour permettre une commercialisation à grande échelle.