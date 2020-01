"Mon sang pour les autres", une collecte de sang exceptionnelle débute ce vendredi dans les prestigieux salons de l'Hôtel de ville de Rennes. Organisée par l'Etablissement français du sang et les clubs Rotary de Rennes, cette opération va durer jusqu'à samedi soir.

Rennes : "Mon sang pour les autres", une collecte exceptionnelle vendredi et samedi

L'Etablissement français du sang de Bretagne et les clubs Rotary de Rennes organisent une opération exceptionnelle de collecte de sang vendredi 24 janvier et samedi 25 janvier. Baptisée "mon sang pour les autres", elle va se dérouler dans les prestigieux salons de l'Hôtel de ville de Rennes. spécialement ouverts aux donneurs et aux nombreux bénévoles qui les accompagneront tout au long de leur parcours.

Il faut toujours de nouveaux donneurs

En Bretagne, 600 dons sont nécessaires chaque jour, 10 000 sur l'ensemble du territoire français. En France, un million de malades sont soignés en France chaque année grâce aux dons. Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins de 50 kilos. Pour un premier don, il faut se munir d'une pièce d'identité.

Tous les donneurs sont invités à se mobiliser ce vendredi de 11h30 à 18H et de 10h30 à 18H samedi.