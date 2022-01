Rennes : objectif 2000 vaccinations par jour au centre du parc-expo de Bruz

A partir de ce samedi 15 janvier, les conditions du passe sanitaire changent : toutes les personnes vaccinées de plus de 18 ans devront avoir reçu leur dose de rappel dans les sept mois suivant leur dernière injection, faute de quoi elles verront leur passe sanitaire désactivé. 40.000 bretons pourraient être désactivés. 120.000 créneaux de vaccination sont disponibles actuellement en Bretagne. La campagne s'intensifie avec un 18è centre de vaccination en Ille-et-Vilaine. Il a ouvert ses portes ce jeudi au parc des expositions de Rennes-aéroport à Bruz. Un centre , encadré par des équipes de la Croix Rouge, qui ne propose que du Pfizer.

Aujourd'hui (vendredi 14 janvier), on va être à 1200 injections, l'objectif est d'être entre 1800 et 2000 par jour - Ludovic le Merrer, directeur régional de la Croix Rouge

La visite du centre de vaccination du parc-expo de Rennes aéroport avec le préfet Emmanuel Berthier et Jean-Luc Chenut président du Département © Radio France - Loïck Guellec

Une ligne de vaccination pour les enfants

Mercredi 19 janvier, sur le même site, un centre de vaccination va ouvrir pour les enfants de 5 à 11 ans. Pour l'instant, le taux de vaccination n'est que 2% pour cette tranche d'âge. "Il nous faut à la fois travailler sur la demande, c'est à dire convaincre les parents de la nécessité de vacciner leurs enfants et d'autre part sur sur l'offre" précise le préfet d'Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier "dans ce cadre là, nous déployons des lignes spécifiques pédiatriques. Les enfants vont bénéficier d'une attention très forte de personnels dédiés qui sont habitués à accueillir cette tranche d'âge sensible". Le département d'Ille-et-Vilaine est chargé de l'accompagnement de ces enfants "des équipes du service de la PMI, la Protection maternelle et infantile, c'est-à-dire, des médecins, puéricultrices, infirmières vont assurer deux journées, les mercredi et vendredi de 9h à 19h sur rendez-vous" explique Jean-Luc Chenut, le président du Conseil départemental.

Dans un centre pédiatrique, le rythme de vaccination est plus lent que pour les adultes. Chaque enfant doit être accompagné, rassuré, sécurisé. Il faut créer un environnement ludique - Jean-Luc Chenut, président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

100 à 120 vaccinations devraient être réalisées chaque semaine dans ce centre pédiatrique.