EN IMAGES - À Rennes, plus de 3.000 manifestants contre le pass sanitaire

Ils manifestaient contre le pass sanitaire et contre le vaccin à Rennes pour le troisième samedi consécutif. Plus de 3.000 personnes ont arpenté dans le calme les rues du centre-ville historique samedi 31 juillet. Le pass sanitaire doit être généralisé à partir du 9 août.

Il doit être généralisé aux cafés, foires, salons, restaurants et trains à partir du 9 août. Une troisième manifestation consécutive contre le pass sanitaire a été organisée à Rennes samedi 31 juillet dans l'après-midi. Plus de 3.000 personnes, 2.900 selon la préfecture, se sont rassemblées depuis la place de la République pour dénoncer une loi "liberticide" mais aussi pour s'opposer au vaccin. Le cortège a remonté la rue Le Bastard en direction de la place Sainte-Anne, avant de faire une boucle jusqu'à la place du Parlement de Bretagne. Bloqués par un cordon de gendarmerie vers 15 heures, les manifestants n'ont pas pu accéder à la préfecture et se sont dirigés vers la gare puis vers la place de Bretagne en empruntant le boulevard de la Liberté. Il n'y a eu aucun débordement.

On est la partie émergée de l'iceberg !

La fréquentation de ces rassemblements anti-pass sanitaire augmente de samedi en samedi : ils étaient plus de 2.200 samedi 24 juillet lors de la deuxième manifestation à Rennes, plus de 1.200 lors du premier rassemblement. Selon William, un enseignant parisien en vacances en Bretagne, le mouvement pourrait s'ancrer dans le temps puisqu'il a des réserves de manifestants : "Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ce qu'il se passe mais ne sont pas là, certains sont en vacances. Un proverbe dit "quand vous voyait un rat, il y en a cent derrière". On est que la partie émergée de l'iceberg !"

Peu de manifestants portent un gilet jaune dans le défilé rennais. "Il y a de gros mouvements à Paris, peut-être qu'ils ont préféré aller là-bas pour se rapprocher des lieux de pouvoir", avance Eric, avant d'ajouter que certains sont bien présents mais ont retiré leur gilet jaune par "honte". "J'ai entendu des commerçants les dénigrer. Pour eux, c'était le petit peuple qui gueulait pour quelques centimes d'essence." Pour Christophe, la mobilisation contre le pass sanitaire rassemble plus largement. "Ce ne sont pas que des revendications sociales cette fois, ce sont des questions de liberté et d'égalité. Il y a toutes les catégories sociales donc c'est potentiellement plus révolutionnaire que les gilets jaunes qui étaient cantonnés aux catégories sociales les moins favorisées."

Le drapeau blanc plutôt que le gilet jaune

Plusieurs drapeaux blancs dépassent du cortège. Le blanc remplacerait-il le jaune ? "Il n'y pas de couleur, le blanc c'est la paix, la liberté de choisir pour chacun !", répond Marie, une soignante en Ehpad à Dinan, drapeau blanc à la main. Arnaud, lui, a enfilé un gilet jaune pour ces manifestations : "C'est un acte de résistance comme un autre", lance celui qui n'était pas un gilet jaunes à l'époque "mais le cœur était avec eux". "Je n'ai jamais mis un gilet jaune mais je suis solidaire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de gilet jaune qu'on n'est pas gilet jaune, conclut William. Il faut sortir des étiquettes qui divisent !"

Des parents d'élèves s'inquiètent de l'éventuelle généralisation du pass sanitaire dans les établissements scolaires. © Radio France - Maxime Glorieux

Dans les rangs de la manifestation, des parents s'inquiètent de la mise en place du pass sanitaire dans les collèges et les lycées à la rentrée : le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer veut différencier, en cas de cas positif dans une classe, les vaccinés et les non vaccinés, qui suivront alors les cours en présentiel. "Je ne peux pas envisager une discrimination envers mes élèves, ils n'ont rien demandé, explique une enseignante de Saint-Malo qui manifeste pour la première fois. On est censés défendre les valeurs de la République à l'école, ces valeurs sont incompatibles avec le pass sanitaire, mettre les enfants dos à dos, c'est impensable !"

2.000 manifestants à Vannes, 1.400 à Saint-Brieuc

Benoît, lui, est préoccupé pour les salariés des cinémas d'un groupe qu'il dirige avec son frère. "Je ne veux pas licencier mes salariés non vaccinés", peut-on lire sur sa pancarte. "Une grosse partie de l'équipe n'est pas prête à franchir le cap, ils ont besoin d'être rassurés", explique le chef d'entreprise. Il s'oppose à la loi qui généralise le pass sanitaire. "Il n'y a qu'un contrat de travail entre eux et moi, il n'y a pas de règles sanitaires qui peuvent s'intercaler. Devant les prud'hommes, c'est injustifiable". Si la possibilité de licenciement en cas de non présentation d'un pass sanitaire a été remplacée par une suspension du salaire, la ministre du Travail Elisabeth Borne a ensuite assuré que les licenciements resteront possibles.

Le pass sanitaire est déjà en vigueur dans les lieux culturels et de loisirs depuis le mercredi 21 juillet. La loi a été adoptée dimanche 25 juillet au soir par le Parlement. Le Conseil constitutionnel doit désormais rendre sa décision sur la loi le 5 août prochain.

Les préfectures et les forces de l'ordre ont recensé 2.000 manifestants à Vannes, 1.800 à Quimper, 1.400 à Brest, 950 à Lorient, 580 à Lannion, 160 à Lanester et 150 à Redon. À Saint-Brieuc, deux manifestations de bords politiques différents ont réuni 1.700 manifestants. Des manifestations avaient lieu dans 150 villes partout en France. 204 090 personnes ont manifesté ce samedi 31 juillet selon le ministère de l'Intérieur.