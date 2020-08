Rennes : Pour le Pr Pierre Tattevin, "on ne peut pas laisser le virus circuler chez les jeunes"

On ne peut pas laisser le virus circuler dans une partie de la population sans exposer les plus fragiles." - Pr Pierre Tattevin, infectiologue au CHU de Rennes

Ce mardi 4 août, le Pr Eric Caumes relançait sur LCI sa proposition de laisser les jeunes se contaminer entre eux, afin d'atteindre une forme d'immunité collective. Son homologue au CHU de Rennes, le Pr Pierre Tattevin, ne croit pas au message véhiculé par son confrère : "Les jeunes font très peu de formes graves, ça a été observé partout depuis le début de l'épidémie. Mais par contre le niveau de circulation intense du virus dans ces populations là est dangereux. On ne peut pas laisser le virus circuler dans une partie de la population sans exposer les plus fragiles."

D'autant plus que cette proposition brouille le message lancé à la population : "Il faut faire attention à ne pas avoir des messages contradictoires. Je crois qu'il faut suivre les recommandations de la Direction Générale de la Santé. Si dans une semaine ou deux on dit qu'il faut resserrer les boulons chez les jeunes, ça va être délétère d'avoir entendu quelques temps auparavant dire l'inverse. Il connaît plein de choses le Pr Caumes, mais je pense que ce soit une bonne idée de proposer des solutions personnelles sur des plateaux TV."

Le Pr Pierre Tattevin s'appuie sur l'exemple de la Suède, qui a tenté de développer cette immunité collective dans sa population dès le début de l'épidémie : "La Suède avait décidé de laisser circuler le virus, ils n'avaient pas fermé les bars... Et quand on voit les courbes et le nombre de décès en Suède par rapport aux pays voisins, la Norvège, la Finlande et le Danemark, c'est très spectaculaire. Cela montre bien que l'on a bien fait de confiner les gens au mois de mars, sinon on aurait eu beaucoup plus de décès."

Dans le département, les cas sont à la hausse depuis plusieurs semaines, surtout chez cette jeune population. Pour autant, ce nombre de cas confirmés en nette augmentation ne se traduit pas forcément par une plus grande fréquentation du CHU Pontchaillou selon Pierre Tattevin : "On a un peu plus d'activité. Mais ce n'est pas comparable avec le mois de mars en terme de nombre et de gravité.? Il faut prendre en compte que l'on teste beaucoup plus. On a des diagnostics chez des cas pas très graves, que l'on aurait jamais testés en mars. Aujourd'hui on a un cas en réanimation, donc un cas grave, et une dizaine de patients hospitalisés mais qui sans être préoccupants. La grande majorité des cas diagnostiqués récemment ont pu rester chez eux."

Le dernier bilan communiqué par l'Agence Régionale de Santé fait état de sept patients en réanimation pour une infection au Covid-19 en Bretagne.