Rennes : un appartement-témoin pour vivre le quotidien d'un patient insuffisant cardiaque

Rennes, France

En entrant dans l'appartement, le visiteur s'équipe d'un audioguide mais aussi de deux poids de deux kilos attachés à chaque pied. Il peut ensuite entrer dans la cuisine avec sur la table, un repas sans sel, et une carafe d'eau "soulevez donc cette carafe pour vous rendre compte du ressenti d'un patient ! " explique le docteur Thierry Labarthe, médecin généraliste à Chantepie en Ille-et-Vilaine, et membre des groupes de travail sur l'insuffisance cardiaque. La carafe semble peser très lourd. Dans la salle de bain, le visiteur peut se peser "parce que la prise de poids est un indicateur de la maladie, comme les oedèmes ou l'essoufflement. Dans la chambre de l'appartement, le sol est mou, comme des sables mouvants. "Cela permet de se rendre compte de la réalité du quotidien des patients, de leur difficultés à se déplacer".

L’insuffisance cardiaque touche un million de personnes en France chez les plus de 60 ans et fait 70 000 morts chaque année. La maladie peut être difficile à diagnostiquer, car les patients pensent que les symptômes sont "les signes de la vieillesse" précise le docteur Labarthe. Or cette pathologie est la première cause d'hospitalisation en France pour les plus de 65 ans.