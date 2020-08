Rennes : un maître-nageur positif au Covid, la piscine Bréquigny fermée jusqu'à nouvel ordre

La ville de Rennes annonce la fermeture de la piscine de Bréquigny ce lundi 24 août, et ce jusqu'à nouvel ordre. Un maître-nageur a été diagnostiqué positif au Covid-19. Une dizaine de cas contacts ont été établis parmi le personnel de la piscine.

Une grande partie des maîtres-nageurs sauveteurs de la piscine est désormais en quatorzaine, et la surveillance de la baignade ne peut plus être assurée. La Ville de Rennes indique qu'aucun cas contact n'a été établi à ce jour parmi les nageurs et le public de la piscine.