Coronavirus : à Rennes, un nouveau centre de dépistage va ouvrir dans le quartier du Blosne

Un nouveau centre de dépistage éphémère va ouvrir à Rennes. L'annonce a été faite par la maire Nathalie Appéré ce vendredi après-midi au micro de France Bleu Armorique. Le site doit ouvrir lundi 10 janvier pour 15 jours, au sein de l'équipement culturel Le Triangle dans le quartier du Blosne.

Avec une capacité de 500 tests antigéniques par jour, réservés en priorité aux enfants scolarisés et sans rendez-vous, il doit servir à désengorger en partie les files d'attente devant les laboratoires et les pharmacies. "Dès qu'on a eu connaissance du protocole de l'Education nationale, pour ma part, j'ai réalisé que ça allait être extrêmement compliqué et que l'afflux auquel on avait assisté dans les laboratoires et les pharmacies pendant les vacances de Noël n'était pas uniquement lié au réveillon du 24 et au 31, mais bien à une circulation épidémique qui flambe et a un besoin de tests considérable", explique Nathalie Appéré.

Ruée sur les tests, la faute au "protocole de l'éducation nationale" ?

"Or, cela n'avait sans doute pas été suffisamment anticipé au niveau national, que le protocole éducation nationale allait encore renforcer cette difficulté. Et c'est pour ça que dès le lundi très précisément, j'ai pu appeler le préfet et l'ARS pour dire qu'il nous fallait trouver des solutions. Depuis le début, on essaie d'être attentifs, d'être réactifs et de répondre au mieux aux besoins. Je ne dis pas que cela va tout régler et que cela va complètement fluidifier l'accès aux tests, ce n'est pas vrai. Mais en même temps, c'est une contribution pour améliorer la situation."

Ce nouveau centre ouvrira de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi (sauf ce lundi 10 où il ouvrira exceptionnellement à 10h30), et ce sans rendez-vous, pour 15 jours, "après, on évaluera la situation", indique l'élue, qui assure, ce nouveau centre, en soutien aux dispositifs déjà existants, doit "permettre de faciliter la vie des familles et de prêter main forte aux professionnels qui sont sur-sollicités." Des membres de la Protection civile, des médiateurs de la lutte anti-Covid et des professionnels de santé libéraux seront mis à contribution, en partenariat avec l'Agence régionale de santé.