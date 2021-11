Rennes : un nouveau rassemblement au CHU pour réclamer des moyens supplémentaires

La mobilisation a été faible jeudi 18 novembre au CHU de Rennes. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant les urgences de Pontchaillou, à l'appel notamment de la CGT et de la CFDT, pour réclamer des moyens supplémentaires. Pourtant, plusieurs services de l'hôpital sont en souffrance. Les infirmiers anesthésistes et les psychologues sont en grève, tout en continuant leurs activités. "Le Ségur n'a pas éteint la grogne du personnel qui a éclaté en 2019" explique Nathalie Loinsard, secrétaire CGT du CHU en référence au Ségur de la santé organisé par le gouvernement, après le premier confinement, pour revaloriser les salaires des soignants "le manque de personnel se fait sentir de plus en plus et des agents démissionnent car ils ne supportent plus l'environnement de travail et les pressions".

Des urgences qui craquent

C'est aux urgences de Pontchaillou que la situation est au bord de l'explosion depuis le début de l'été à cause d'une forte augmentation des patients entrainant une saturation du service. Antoine Guillouët est infirmier aux urgences et non syndiqué "j'ai pris mon poste ce matin à 10h il y avait 20 patients à l'accueil. Il est 15h15 on a toujours le même nombre de personnes" raconte le soignant en blouse blanche. "On n'arrive pas à sortir la tête de l'eau . On réclame des moyens humains supplémentaires car physiquement on est tous à bout. On arrive épuisé à la maison, je ne sais pas combien de temps on va tenir". Dans ce contexte, la mobilisation sociale est aussi difficile pour les personnels soignants.