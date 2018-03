Rennes, France

"Lundi on était en période de fortes tensions", avoue le docteur Louis Soulat responsable du service. Une centaine de patients étaient présents sur le plateau technique et 27 étaient en attente à l'accueil des urgences. "On était en capacité maximale possible, c'est à dire 7 médecins" conclut-il. Ce lundi, cette femme âgée de 60 ans arrive en ambulance à 15 heures souffrant de douleurs abdominales qui n'ont pas de critères de gravité aiguë. Elle est installée sur un brancard. Une heure plus tard, les pompiers sur place s'aperçoivent qu'elle ne respire plus. Son décès est constaté à 16 heures. Une autopsie va devoir déterminer les circonstances exactes de cette disparition.

Des urgences saturées

Ces dernières années, les urgences du CHU de Rennes étaient parfois saturées les week-end, certains jours fériés ou les jeudi soir en lien avec les soirées étudiantes. Mais en semaine, les pics étaient rares, désormais ils deviennent plus fréquents. "Nous avons des problèmes de flux entre les patients qui arrivent aux urgences et ceux que l'on doit hospitaliser; pourtant plus de 40 lits ont été créés en médecine" explique le docteur David Travers vice-président de la commission médicale du CHU. A cela se rajoutent l'épidémie de rougeole et celle de la grippe plus longue que prévue. Il semble aussi que la médecine de ville soit particulièrement saturée dans une agglomération dont la population est en forte augmentation.

Manque de moyens

De leur côté, les syndicats ne se disent pas surpris car ils dénoncent depuis bien longtemps le manque de moyens chronique au CHU. "Un drame identique s'est produit le 6 mars au CHU de Reims" précise Catherine Deshayes représentante CGT "c'est la politique de santé du gouvernement qui veut réduire les budgets qui est cause" selon elle.

Nouvelle organisation

Un CHSCT, un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, s'est réuni ce mercredi; la direction du CHU a décidé de réorganiser les urgences immédiatement pour mieux répondre à cet afflux important de patients. Un autre service pourrait venir au secours des urgences. Le CHU invite aussi la population à ne pas se rendre directement aux urgences mais à passer avant tout par le 15 le centre régulateur du SAMU pour alléger le service.