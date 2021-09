Rentrée 2021 : les poux sont de retour après un an et demi de Covid

Les traitements les plus rapides et efficaces sont en tête de gondoles des pharmacies toulousaines. Les parents sont informés par des mots dans ls cahiers de liaison ou affichés à l'entrée de l'école.

Aucun doute : les poux sont de retour. "La maîtresse de ma fille nous en a parlé et nous a demandé de regarder. On doit aussi indiquer dans un mot si on a vérifié", témoigne Maria.

Le retour des poux et des lentes, c'est surtout le cauchemar de ceux qui travaillent en permanence avec les enfants. Comme Sophia, qui jongle entre un centre de loisirs et une école maternelle : "ça y est je les vois, ils commencent à se gratter, des fois on voit même les petites bêtes marcher.. Du coup ça me donne envie de me gratter aussi !"

Dès la rentrée scolaire, l'animatrice prend l'habitude de s'appliquer de l'huile essentielle de lavande sur le cuir chevelu, réputée être un bon répulsif contre les poux.

Des produits naturels davantage prisés

Mieux vaut prévenir, car avec les poux, la guérison peut être synonyme de récidives. Pour s'éviter de mauvaises surprises, "il faut traiter la tête et surtout l'environnement donc tout ce qui concerne la literie, la voiture, le siège auto. Il ne faut pas non plus oublier de traiter la tête, deux fois, à deux semaines d'intervalle", rappelle Mireille.

La pharmacienne explique que les produits naturels sont de plus en plus prisés. D'autant qu'ils sont jugés plus efficaces que les insecticides auxquels les poux se sont adaptés : ils ont muté pour mieux leur résister.