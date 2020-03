Rentrée des classes -presque- normale ce lundi en Vaucluse

Une rentrée des classes -presque- normale ce lundi matin dans les établissements scolaires de Vaucluse, publics et privés. Crèches, écoles, collèges, lycées, centres de formation, université... tous les établissements rouvrent leurs portes ce lundi matin. Une rentrée normale sauf pour les personnels (enseignants ou pas) et pour les élèves qui reviendraient d'une "zone à risque" suite à des vacances ou à un voyage scolaire : Chine, Singapour, Corée du Sud, Iran, régions de Lombardie et de Vénétie et Emilie Romagne.

Pour eux, les consignes sont extrêmement claires : pas question de revenir dans les établissements. Les personnels et les familles doivent avertir les responsables d'établissements et rester chez eux durant 14 jours par mesure de précaution. Les familles qui seraient concernées doivent donc garder leurs enfants à la maison.

Plusieurs établissements ont pris des initiatives pour parer à tout risque : l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse suspend tous les départs professionnels ou pédagogiques prévus vers les pays à risques ; le Ministère de l'Education Nationale a d'ailleurs demandé de reporter les voyages scolaires dans les zones ou circule le virus. La ville de Carpentras aussi prends les devants, des flacons de solution hydroalcoolique seront distribués en complément des savons déjà à disposition.

Pour tout renseignement sur les conduites à tenir face au risque Coronavirus : 0.800.130.000 (numéro vert)