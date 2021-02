Rentrée exceptionnelle à Metz pour 85 nouveaux étudiants infirmiers

"Vous vous souviendrez de ce lundi 8 février" lance Marc Fiorantti, directeur des soins du CHR Metz-Thionville dans le grand amphithéâtre de l'hôpital de Mercy. Devant lui, 85 nouveaux étudiants en soins infirmiers constituent une promotion exceptionnelle à plusieurs titres pour l'établissement et le département.

Retenir les infirmiers dans la région

D'abord parce que c'est la première fois que le CHR met en place une rentrée en février pour ses futurs infirmiers et infirmières. Ses trois IFSI (Institut de formation en soins infirmiers) de Metz, Thionville et Briey rentrent habituellement en septembre. Un nouveau s'ajoute en cours d'année. Par nécessité explique Marie-Odile Saillard, sa directrice générale qui se démène depuis plusieurs mois voir aboutir ce projet : "Nous avons des besoins importants. Voila des années que je me bats en disant qu'il faut passer des accords avec les régions ou les pays étrangers qui recrutent nos professionnels formés ici, ou alors accepter cet état de fait, et surformer. C'est absolument vital."

Auparavant on fermait des lits par manque de médecins. Maintenant, on les ferme par manque d'infirmiers

Car la Moselle souffre de la concurrence et de l'attractivité du Luxembourg. Et comme d'autres région du Nord de la France, de nombreux étudiants déménagent vers le Sud une fois leur formation terminée.

Rentrée au CHR Metz-Thionville pour 85 nouveaux étudiants de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) © Radio France - Clément Lhuillier

Défi organisationnel

Exceptionnelle aussi par la rapidité avec laquelle le dispositif a pris forme. Entre l'autorisation délivrée par l'Agence Régionale de Santé et cette rentrée, il a fallu tout organiser en trois mois seulement : trouver des locaux dans l'hôpital, des formateurs, des stages, organiser la logistique...

Au cœur du réacteur

Une rentrée exceptionnelle enfin car elle a lieu au sein même de l'hôpital, "au cœur du réacteur" répète plusieurs fois la directrice qui insiste sur le caractère innovant de la démarche, quand les autres IFSI sont plutôt installés sur ou à proximité des sites universitaires. "C'est une volonté de rapprocher davantage les parcours de formations et les services cliniques" poursuit Marc Fioretti.

Rentrée au CHR Metz-Thionville pour 85 nouveaux étudiants de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) © Radio France - Clément Lhuillier

Pour recruter ces étudiants, le CHR a d'abord pioché parmi ceux qui n'avaient pu trouver de la place en septembre dans ses IFSI. Une autre partie vient de passerelles universitaires. C'est le cas de Paul, 19 ans, qui après avoir échoué en première année de médecine, a saisi cette chance de poursuivre dans la voie des soins. "C'est un cheminement, pas une révélation. Je viens d'un milieu médical. J'ai fais un stage, j'a vu la souffrance des patients, des infirmiers. J'ai envie de faire ça."

J'avais cette vocation avant. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, ça donne encore plus envie d'aider

Chaque année, ce sont environ 300 élèves qui sortent des différents IFSI qui dépendent du CHR Metz-Thionville. Déjà en septembre, ils avaient accepté 75 étudiants supplémentaires. Avec cette promotion de février, ils sont 160 de plus.