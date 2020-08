La Charente-Maritime et la Charente l'ont annoncé aujourd'hui : des masques vont être distribués mardi 1er septembre, jour de la rentrée, à tous les collégiens des deux départements. L'université de La Rochelle va elle doter ses 9 000 étudiants d'un kit sanitaire comprenant deux masques.

Rentrée scolaire : des masques distribués aux collégiens et étudiants dans les deux Charentes

Le gouvernement avait dit non, les collectivités territoriales prennent le relais. Le port du masque va être obligatoire dès la rentrée dans les collèges et lycées. Dès lors s'était posée la question de la prise en charge du coût de ces masques. Plus tôt dans la semaine, Jean-Michel Blanquer avait rejeté la proposition de gratuité. La Charente-Maritime a donc annoncé la distribution de 30 000 masques, gratuitement : un par élève, dans chacun des 61 collèges que compte le département. En fin de journée, la Charente lui a emboîté le pas.

Dans les lycées, des masques réservés aux plus démunis

Coût de cette opération pour le département charentais : plus de 50 000 euros. Il s'agit de masques en tissu, lavables 50 fois.

Pour les lycées c'est différent. La Région Nouvelle-Aquitaine va donner des stocks de masques aux proviseurs, à destination des familles les plus en difficulté. Les chefs d'établissement feront ensuite la distribution aux élèves concernés.

Si rien d'officiel n'a pour le moment été indiqué pour les universités (le port du masque y reste fortement recommandé), celle de La Rochelle a déjà bien étudié la question. Son président, Jean-Marc Ogier, a acheté 20 000 masques pour les distribuer à ses 9 000 étudiants. Chacun d'entre eux va même recevoir un kit sanitaire, comprenant deux masques lavables, un gel hydroalcoolique et des documents d'information.

"Les masques, un budget de 30 euros par mois pour les étudiants"

"Nous avons pris cette initiative car notre établissement compte beaucoup d'étudiants boursiers, détaille Jean-Marc Ogier. Acheter des masques basiques de 50 centimes, sachant qu'il en faut un par jour, cela équivaut à un budget de 30 euros." Ce qui n'est pas négligeable pour beaucoup d'étudiants. Un coup de pouce donc, qui a coûté plus de 40 000 euros à l'université rochelaise.

Toutes ces initiatives fleurissent à l'échelle locale. Mais comme le précise le président de l'université de La Rochelle, "cela dépend ensuite des moyens que chacun peut y mettre."