Rentrée scolaire en Côte-d'Or et coronavirus : "On ne sent pas d'inquiétude" explique le président de la FCPE

En ce jour de retour en classe, le président de la FCPE de Côte-d'Or, était l'invité de France Bleu Bourgogne ce lundi. Les parents d'élèves ne sont pas plus inquiets que ça face à l'épidémie de covid-19. "Tant qu'on en est à ce stade du virus, on va suivre les recommandations des professionnels de la santé, des experts et essayer au tant que possible, de limiter l'absentéisme qui peut être très perturbant pour les élèves et qui pénalise ceux qui sont le plus en difficulté" explique Antoine Delègue.

Les parents d'élèves sont-ils inquiets ?

"Pour être honnête, on n'a pas du tout de remontée. On ne sent pas une inquiétude très présente, en tout cas à notre niveau."

Les écoles restent fermées dans le Haut-Rhin, l'Oise mais aussi à Ajaccio à cause du coronavirus, était ce la meilleure solution dans ces endroits là ?

"Ce qu'il faut, c'est d'éviter la propagation du virus, donc si la décision a été prise dans ces zones, c'est qu'elle était justifiée!"

L'annulation de tous les voyages scolaires, est-ce suffisant selon vous ?

"Probablement pas. Il faut insister sur les gestes d'hygiène au quotidien. On insiste aussi sur la pédagogie. Il y a une étude -qui est sortie en février- qui montre que la France a un certain retard dans les petits gestes du quotidien. C'est important de rattraper très rapidement ce retard pour limiter la propagation du virus."