Rentrée scolaire : masque obligatoire aux abords des écoles, collèges et lycées dans l'Eure

À compter du mardi 1er septembre et jusqu'au 30 septembre, le masque port devient obligatoire aux abords des écoles, collèges et lycées de l'Eure pour les personnes âgées de plus de 11 ans..

Le masque devra être porté jusqu'à cinquante mètres des établissements du lundi au samedi, aux horaires correspondant aux débuts et fins de cours pour les élèves. Des heures d'affluence où, souligne l'arrêté préfectoral, "le respect des distances entre les personnes est rendu difficile".

Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros, portée à 1.500 euros en cas de récidive dans les 15 jours voire 3.750 euros et six mois de prison en cas de troisième refus de porter le masque dans le même mois. L'obligation de port du masque arrêté préfectoral ne concerne pas les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation.

Le port du masque est aussi obligatoire aux arrêts de transports scolaires.