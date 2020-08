Une rentrée sous surveillance dans les hôpitaux vosgiens

"Nous avons fait face à la première vague et nous en avons tiré les leçons", Stefan Hudry directeur-adjoint de l'hôpital d'Epinal se montre confiant mais prudent.

Pour les matériels de protection en cas de nouvelle crise, l'établissement spinalien et celui de Remiremont disposent de stocks pour plus d'un mois d'activité : masques, gants, sur-blouses et charlottes. Les respirateurs dont le nombre avait été multiplié par trois au plus fort de la crise en mars-avril dernier, sont disponibles dans le service de réanimation. "En cas d'afflux de patients, nous ferons appel aux dotations de l'Etat et aux hôpitaux voisins comme nous l'avons déjà fait au printemps" souligne encore Stefan Hudry.

Le point faible reste la présence d'équipes soignantes au complet. "Nous avons encore un taux d'absentéisme important" regrette le directeur-adjoint qui se félicite quand même d'avoir récupéré l'essentiel des effectifs. Des équipes encore marquées physiquement et moralement par l'épreuve et qui appréhendent un éventuel rebond du Covid-19 sur fond de rentrée scolaire et de reprise du travail.

A ce jour aucune hospitalisation liée au coronavirus n'est recensée dans les hôpitaux d'Epinal et de Remiremont.