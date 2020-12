Réouverture des commerces, population âgée, précarité : pourquoi l'épidémie de Covid-19 rebondit en Sarthe

Plusieurs facteurs expliquent le rebond de la pandémie de Covid-19 en Sarthe. Depuis le 1er décembre, tous les indicateurs épidémiques sont à la hausse dans le département. Cette remontée du coronavirus est due, en partie, à la première phase du déconfinement - quand les commerces ont de nouveau accueilli des clients, le 25 novembre.

Plus souvent dehors ou regroupés à l'intérieur

"Il y a plus de contact, plus de milieux d'échange", donc plus de risquesde transmettre le virus, résume Stephan Domingo, le directeur territorial de l'Agence régionale de santé (ARS) en Sarthe. Selon lui, la jauge d'un client pour 8 m² est mieux respectée dans les petites boutiques indépendantes que dans les grands magasins, notamment dans les galeries commerçantes. L'ARS rappelle que la distanciation physique est l'un des meilleurs moyens d'éviter la propagation du coronavirus.

Les basses températures jouent également. "On reste plus souvent enfermés, on se voit plus souvent dans des espaces confinés, peu aérés, où on tombe le masque et on ne se lave pas les mains", décrit Stéphan Domingo.

Les indicateurs les plus hauts des Pays de la Loire

En Sarthe le taux d'incidence et le taux de positivité sont les plus hauts de la région Pays de la Loire. Cette différence s'explique par le profil sociologique de la population sarthoise.

"On a un poids significativement plus important des personnes âgées en Sarthe", souligne Stephan Domingo de l'ARS. En effet, la proportion de personnes de plus de 60 ans est plus importante en Sarthe que dans les autres départements des Pays de la Loire, exceptée la Vendée. Les personnes âgées sont les plus fragiles face au coronavirus.

La population du département est également plus touchée par la précarité. Le taux de pauvreté s'élève à 13% en Sarthe, contre 9,3% en Vendée et 11,4% en Mayenne. L'accès au soin est plus difficile pour les populations les plus pauvres. Ce sont les mêmes qui exercent des professions ne pouvant pas télétravailler ou qui ont perdu leur emploi à cause du confinement.

Des craintes à deux semaines de Noël

Ce rebond épidémique n'est pas bon signe à 15 jours de Noël. Pour limiter la propagation du coronavirus le gouvernement recommande de limiter le nombre d'adultes à 6. Stephan Domingo, le directeur de l'ARS en Sarthe, va même un peu plus loin : "Il faudrait porter le masque à l'intérieur pour Noël."

Il s'inquiète de contaminations en chaîne pendant les fêtes de fin d'années qui pourraient mener à une troisième vague, comme aux Etats-Unis après Thanksgiving. Problème : cette nouvelle recrudescence du Covid-19 coïnciderait avec le début de la première campagne de vaccination contre le virus. Elle concerne les résidents des Ehpad. Les personnels soignants seraient alors sollicités pour les patients Covid et pour vacciner les personnes âgées.