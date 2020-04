Réouverture des écoles le 11 mai en Ile-de-France : "Ca me crève le coeur, mais ma fille n'y retournera pas"

Est-ce réellement possible de reprendre les cours le 11 mai prochain dans les 6.700 écoles, 1.150 collèges et 700 lycées de la région ? Depuis lundi soir, l'annonce d'Emmanuel Macron est sur toutes les lèvres du corps enseignant et des parents d'élèves qui, pour certains, s'inquiètent.