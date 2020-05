Réouverture des plages : au Pays Basque un accord de principe est trouvé

D'Anglet à Hendaye, tous les maires sont d'accord pour rouvrir les plages le plus tôt possible

Les élus du littoral basque ont eu samedi soir une réunion avec le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz. Une audio-conférence à laquelle ont donc participé les huit maires ainsi que les deux députés de la côte. Il s'agissait de se mettre d'accord sur une éventuelle réouverture des plages avant le 2 juin. En effet, jeudi dernier, le ministre de l'intérieur Christophe Castaner expliquait que "la règle était bien la fermeture", mais qu'il sera possible d'avoir accès à ces sites "à la demande des maires sur autorisation du préfet".

Au terme de cette réunion, les huit maires se sont mis d'accord sur le principe d'une ouverture de l'accès aux plages, et sur l'idée de "plage dynamique", pas de bronzette donc, mais la possibilité de s'y promener.

Il leur reste à se mettre d'accord sur tous les détails, par exemple sur la question de la baignade, et présenter un protocole commun, cela sera donc soit l'ouverture de toutes les plages soit aucune, une exigence du préfet pour leur accorder une ouverture dérogatoire. Autre condition, c'est que leur projet s'accorde avec les élus des Landes et ceux de la Gironde.

Les maires de la côte basque vont donc se réunir ce lundi matin dans les locaux de l'agglomération Pays basque. "Le but c'est de faire une proposition au préfet mardi ou mercredi, qu'il puisse l'examiner et nous faire un retour et peut être, espérons, une réouverture de nos plages le week-end prochain", espère Jean-François Irigoyen, maire de Saint-Jean-de-Luz.

Le maire de Saint-Jean-de-Luz Jean François Irigoyen espère une réouverture des plages le week-end prochain Copier

De son côté, pour le maire d'Anglet Claude Olive,"le seul soucis c'est d'ouvrir tous le même jour à la même, maintenant il faut qu'on travaille et le plus rapidement possible".

Déjà à l'eau

Et pourtant, si le déconfinement n'a pas encore commencé, et si les plages n'ont pas encore ouvertes, certains n'ont pas pu résister et ont bravé l'interdit. En effet, à 48h du début du déconfinement dans le pays, certains badauds ont profité de la météo clémente du début de journée pour faire un bref plongeon dans l'océan à Anglet.