Réouverture des salles de spectacle : un ingénieur simule les flux d'air pour limiter la propagation du virus

Quelles que soient les annonces du gouvernement sur le salles de spectacles à l’issue de la réunion de ce soir avec le chef de l’état, à Toulouse, "le Bikini" et le centre de congrès "Diagora" sont presque prêts pour rouvrir. A la demande du SICOVAL, la communauté d’agglo du sud est toulousain, un ingénieur de Dassault Systemes basé à Colomiers (31) modélise ces deux salles pour étudier les flux d’air et proposer des consignes sanitaires adaptées en fonction des jauges.

Modéliser et simuler pour permettre une réouverture

Il s’appelle Emmanuel Vanoli il a 35 ans. Et c’est grâce à sa grand-mère que ce jeune ingénieur a eu l’idée de mettre son savoir-faire au service des salles de spectacle. Tout commence en mars 2020, son aïeule de 88 ans vit dans l’est du pays en Moselle, elle fait partie des premiers patients atteints du Covid. C’est en discutant avec la direction de l’hôpital où elle est admise que lui vient l’idée d’utiliser ses connaissances sur les flux pour aider à évaluer le risque de contamination dans l’air et limiter au maximum la propagation. La température des pièces joue, la ventilation aussi. Et pour les salles de spectacle c’est exactement pareil. La modélisation du Diagora et du Bikini, qui peuvent accueillir respectivement jusqu’à 500 et 1000 personnes, et les simulations, vont permettre de savoir à quelle distance les spectateurs peuvent prendre place, dans quelle zone de la salle, avec quelle puissance de ventilation mais toujours avec un masque bien ajusté.

Une fois les études terminées, d’ici trois semaines/un mois il faudra alors soumettre le tout pour accord à l’Agence Régionale de Santé.

La modélisation des flux d’air, ici appliqué aux salles de spectacle peut aussi très bien s’adapter aux salles de sports.

"Accélérer le retour à une vie normale"

Emmanuel Vanoli a l’impression d’apporter sa pierre à l’édifice pour "accélérer le retour à une vie normale" :

L'essence du métier d'ingénieur c'est de trouver des solutions pratiques à des problèmes"

Et l'idée conclut l'ingénieur "c'est de pouvoir retourner voir des spectacles de façon la plus sécurisée possible."