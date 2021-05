Réouverture des terrasses : après une semaine à Marseille, ce n'est pas l’euphorie partout

À Marseille, pour les établissements rouverts avec 50% des tables, le midi, dans les secteurs très fréquentés par les salariés, après l’euphorie des premiers jours, le télétravail a des effets évidents, avec une fréquentation en dessous des espérances. En revanche, certains restaurants avec une forte notoriété refusent des clients. C’est notamment le cas au pied des collines de Pagnol dans le onzième arrondissement, "la Piazza des Frangins", avec son immense terrasse, ne désemplit pas. Elle est complète midi et soir pour le weekend prochain avec la fête des mères.

Françoise Servant, la propriétaire du restaurant "la Piazza des Frangin", applique strictement le protocole sanitaire, les clients sont rassurés et certains sont déjà venus trois fois selon elle. Depuis une semaine, son jeune chef, Julien Mafei, vit des heures compliquées : le midi, il faut aller très vite en maintenant la qualité des plats et celle de l’accueil. Le service du soir démarre à 19 heures.

Plus compliqué sur le Vieux Port

Plus loin, du côté du Vieux Port, les clients sont au rendez-vous mais moins nombreux à cause du télétravail encore très pratiqué selon Fred Jeanjean, patron du restaurant "les Templiers" et président de l’UMIH 13, l’Union des métiers de la restauration et de l’hôtellerie des Bouches-du-Rhône.

Pour Fred Jeanjean, il faudra attendre le 30 juin pour la disparation totale des jaugeset la fin du couvre-feu. Le 9 juin, il passera à 23 heures.