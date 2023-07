Réouverture partielle des activités aquatiques du lac de Saint-Cyr dans la Vienne

C'est un début de bonne nouvelle, mais ce n'est pas encore le soulagement total au lac de Saint-Cyr près de Châtellerault. La base de loisirs a été autorisée ce mercredi par l'Agence régionale de santé à rouvrir une partie de ses activités aquatiques à la faveur des derniers prélèvements réalisés pour mesurer la qualité de l'eau.

ⓘ Publicité

Pour faire simple, les activités nautiques (voile, catamaran) reprennent et l'accès aux structures gonflables sur l'eau est à nouveau possible au niveau de l'"Aquazone Wipeout" (tobbogans, rondins, trampolines, balançoires et catapulte). Mais la baignade reste interdite ailleurs, car toutes les analyses n'ont pas donné satisfaction aux autorités sanitaires.

Par endroit, la présence de cyanobactéries dans le lac reste à des seuils encore trop élevés. Pour rappel, le site avait dû fermer l'accès aux baigneurs en catastrophe le 14 juillet dernier suite à la découverte d'algues bleues en quantité trop importante dans l'eau.