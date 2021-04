REPORTAGE- A Rouen, le sport pour aider les malades du covid long

La séance vient de débuter à la Maison médicale du sport de Rouen. Une heure de sport, adaptée aux patients atteints du covid long, qui ont gardé des séquelles du virus parfois plusieurs mois après. Le but est de les aider à surmonter la maladie. Elise pédale sur son vélo. A 36 ans, elle a contracté le coronavirus il y a un mois et en ressent encore les conséquences. "Je suis très fatiguée, confie-t-elle, mais ce n'est pas seulement de la fatigue comme quand vous avez trop travaillé, c'est vraiment quelque chose qui vous assomme." Et la fatigue n'est pas le seul symptôme : "L'essoufflement aussi. Maintenant quand j'arrive en haut des escaliers chez moi, je n'en peux plus. J'habite au deuxième étage et ce n'était pas comme cela avant. Je sens que ce n'est pas normal."

Les effets bénéfiques du sport

A ses côtés, Danielle poursuit sa marche rapide sur son tapis. Elle a été malade en décembre et elle commence tout juste à se remettre grâce à ces séances de sport. "Maintenant je peux marcher et je peux refaire un petit peu de gainage. J'arrive de nouveau à aller faire un tour dehors, sans avoir à me demander si je vais être trop fatiguée pour rentrer".

Pendant l'effort, Alison Malou, la professeure en activité physique adaptée vérifie son taux d'oxygène (la saturation). "Avec les patients atteints du covid, on doit veiller à ce qu'ils ne désaturent pas. Pour cela, on rallonge le temps de récupération entre les exercices", développe-t-elle.

Pour cette spécialiste, le sport joue aussi sur le moral de ses patients. "J'ai tendance à dire qu'on a un rôle psychophysique. On voit nos patients deux à trois fois par semaine, on a un vrai lien avec eux." Pour le moment la clinique n'accueille qu'une dizaine de patients atteints du covid long mais la demande pourrait bien exploser dans les mois à venir.