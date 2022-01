EN CAMPAGNE(S). En Creuse, les maisons médicales pour lutter contre les déserts médicaux

Alors que le président de la République vient en Creuse pour parler notamment de la santé ce lundi 24 janvier, nous vous proposons un long reportage sur les maisons de santé. La Creuse compte aujourd'hui 90 médecins généralistes libéraux pour 117.000 habitants. Il y a une quinzaine d'années, ils étaient 145. Tout notre département souffre d'un manque de praticiens. Certaines zones, en particulier le nord-ouest creusois, sont même classées comme "zone d'intervention prioritaires" par l'agence régionale de santé, ce qui veut dire que la situation est particulièrement tendue.

On parle alors de "désert médical". De nombreux praticiens partent à la retraite sans être remplacés. Les patients sont de plus en plus nombreux à renoncer à se faire soigner, avec un retard de diagnostic et de prise en charge. Les médecins également en souffrent : leur patientèle augmente et le risque de burn-out est de plus en plus présent.

Claude Landos a démissionné de son mandat de maire en 2021 pour se consacrer pleinement à son métier de médecin à La Celle-Dunoise. © Radio France - Lisa Melia

Le pionnier : médecin de campagne depuis 35 ans

Claude Landos exerce à La Celle-Dunoise depuis 1986. Ce médecin généraliste, qui travaille depuis 35 ans, est installé dans la toute première maison de santé pluridisciplinaire du département. Elle compte deux médecins, des infirmières et une secrétaire médicale. Entre deux consultations, le docteur Landos soupire :"Tout notre système de santé est malade. Il y a un problème médical avec une augmentation des besoins dans une population vieillissante. Certains de mes collègues ont dépassé les 65 ans"

Claude Landos compte 1.100 patients et continue de faire des visites à domicile au volant de sa voiture. Maire de la commune, il a renoncé à son mandat en 2021 pour se consacrer pleinement à son métier, parce que remplacer un élu reste plus facile que remplacer un médecin, dans la campagne creusoise. "Le médecin généraliste de campagne fait un travail varié : on passe d'un problème de cor au pied à un infarctus ou un suivi d'enfant. C'est ça qui est passionnant. Mon premier remplacement était dans les tours de Nanterre. Je préfère être dans les campagnes creusoises que dans les embouteillages à Paris."

Certains de ses collègues ont dépassé les 65 ans. Lui-même a soufflé ses 65 bougies il y a déjà plusieurs années : "Je n'ai pas prévu de départ à la retraite, mais je ne continuerai pas à travailler pendant dix ans, ça c'est sûr." Il espère voir l'arrivée de jeunes collègues à La Celle-Dunoise, pour le soulager, ainsi que ses collègues.

La maison de santé de La Souterraine a ouvert en septembre 2021. © Radio France - Lisa Melia

La relève : quand un jeune de 30 ans choisit la Creuse pour s'installer

Après la Celle-Dunoise, les maisons de santé se sont multipliées en Creuse. Il y en a aujourd'hui une dizaine : à Evaux-les-Bains, Boussac ou encore Aubusson. La dernière qui a ouvert, en septembre 2021, se trouve à La Souterraine. C'est ici que Benjamin Bernichon a choisi de poser ses valises. Ce médecin d'une trentaine d'années qui a grandi entre le Nord de la France et le Tarn a fait ses études à Limoges. Après avoir découvert la Creuse, il s'est installée avec sa compagne, également médecin : "On a saisi l'opportunité, on a foncé."

La maison de santé convient bien à ce jeune généraliste : "Le fait de travailler en groupe apporte un soutien entre professionnels de santé. Les maisons de santé permettent une meilleure organisation entre les médecins pour les prises de vacances. On peut aussi discuter des dossiers complexes lors de réunions pluridisciplinaires." Petit bémol : les maisons de santé sont de véritables entreprises : "Il y a une lourdeur administrative, cette direction d'entreprise prend du temps et nécessite la coopération de tous les professionnels de santé."

Il travaille quatre jours par semaine et garde le mercredi pour s'occuper de ses enfants. Il assure parfois des gardes le soir et le week-end. "On est incités à s'installer en zone semi-rurale, on y gagne en qualité de vie." Les installations comme la sienne ne sont malheureusement pas assez nombreuses pour compenser les départs à la retraite.

Benjamin Bernichon, qui a une trentaine d'années, s'est installé en Creuse avec sa compagne pour exercer dans la maison de santé de La Souterraine. © Radio France - Lisa Melia

Un interne en médecine générale sur cinq veut s'installer dans une zone rurale, c'est-à-dire 1.000 internes sur les 5.000, selon l'étude de l'ISNAR, le syndicat des internes. Le docteur Bernichon n'est pas favorable à l'obligation de s'installer en zone rurale : "Ce n'est pas une solution durable de forcer les jeunes médecins, ça ne fonctionnera pas au long terme."

Pour convaincre les jeunes sans les contraindre, il ne faut pas seulement construire des maisons médicales, mais redynamiser la vie rurale dans son ensemble. Claude Landos énumère : "Il y a la problématique de l'emploi du conjoint, du manque de services publics, d'écoles et de transport. Il faut se retrousser les manches !" L'ancien maire de la Celle-Dunoise hausse les épaules : "C'est un problème de choix politique à haut niveau. Il y a une réflexion à avoir sur l'aménagement du territoire. Quand j'étais maire, on a perdu une classe dans la commune, par exemple. Quelque chose se détricote petit à petit."

Le passeur de témoin : inciter les jeunes générations à choisir la Creuse

Généraliste depuis vingt ans à La Souterraine, Gilles Petit a installé son bureau dans la toute nouvelle maison de santé en septembre 2021. A ses côtés, une jeune interne originaire de Poitiers. Il accueille souvent des stagiaires pour leur faire découvrir la vie en Creuse et en convainc une partie de rester. Les jeunes générations, note-t-il, accordent plus d'attention à leurs conditions de travail : "Il ne faut pas leur brûler les ailes, leur mettre la pression et les faire craquer, sinon on va aggraver encore la pénurie."

Cette pénurie, justement, fait souffrir tout le monde, patients comme médecins, souffle-t-il : "On est submergés, on n'arrive plus à faire face, malgré tous les efforts qu'on déploie. L'arrivée de nos jeunes collègues est une bouffée d'oxygène." Il insiste : l'union fait la force. Impossible de venir à bout des déserts médicaux sans la coopération de tous les acteurs sur le terrain : "Les élus locaux ont montré leur volontarisme pour faire aboutir ce projet de maison de santé."

Le docteur Petit attend des candidats à la présidentielle "une main tendue vers les soignants". La crise sanitaire a mis les soignants à genoux, regrette-t-il. "On est de moins en moins nombreux, donc de plus en plus épuisés. On est dans une spirale infernale." Le docteur Petit est pourtant conscient qu'il faudra des années avant d'améliorer la situation.

Dans les années 70, le gouvernement et l'agence nationale de santé ont décidé de baisser le numerus clausus dans les fac de médecine : avec moins de médecins, il y a moins de prescriptions et donc moins de dépenses de santé. Cette politique a été menée avec l'accord du conseil de l'ordre des médecins, mais elle a conduit au manque de soignants que nous constatons aujourd'hui. "La ou le prochain président n'aura pas de baguette magique pour redresser la barre, regrette Gilles Petit. Les décisions qui auraient dû être prises il y a quinze ou vingt ans n'ont pas été prises."

Le docteur Gilles Petit, généraliste à La Souterraine depuis plus de vingt ans, a installé son bureau fin 2021 dans la nouvelle maison de santé. © Radio France - Lisa Melia