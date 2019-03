REPORTAGE - Les jeunes fumeurs s'adaptent à la nouvelle hausse du prix des cigarettes

Limousin, France

Plus de 50 centimes en moyenne par paquet de cigarettes industrielles, parfois jusqu'à 85 centimes sur des paquets de cigarette à rouler. Le prix du tabac augmente ce vendredi 1er mars.

Augmenter les prix, la mise en place du paquet neutre, ce sont des mesures qui visent à réduire le nombre de fumeurs et fumeuses mais aussi et surtout éviter que les jeunes générations deviennent "accros" à la clope.

Devant la faculté de Droit de Limoges, France Bleu Limousin a rencontré des étudiants et étudiantes qui fument régulièrement et la hausse continue du prix du tabac pourrait bien venir à bout de cette mauvaise habitude. "Ma première clope, c'était au collège puis j'ai essayé d'arrêter. Des tentatives pas très concluantes. Plus ça augmente, plus c'est dur, c'est une bonne technique pour arrêter" confie Marine, 19 ans. Certains de ses camarades optent, du coup, pour les cigarettes à rouler et d'autres adoptent la "stratégie de l'écureuil" : profiter des vacances à l'étranger pour ramener des cigarettes à se griller tout au long de l'année.

►►Ecoutez le reportage de Delphine-Marion Boulle

"Plus ça augmente plus c'est sur. Une bonne technique pour arrêter" Copier

L'objectif du gouvernement est de fixer le prix du paquet de cigarettes à 10 euros d'ici la fin 2020.