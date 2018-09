Renazé, France

Ce jardin est avant tout destiné aux résidents de l'EHPAD puisqu'il est spécifiquement aménagé pour leurs besoins physiques. Mais aussi psychologiques puisqu'il permettra aux seniors de rencontrer plus sereinement le personnel de l'établissement et leurs proches. Les 80 résidents de la maison de retraite ont pu investir le lieu, dès ce jeudi 6 septembre, en prenant un verre et en se promenant.

Une association est en train de se structurer pour faire en sorte de proposer des projets sur l'ensemble de l'hôpital de Renazé. Des professionnels, des bénévoles et des familles souhaitent s'inscrire dans cette démarche pour donner de leur temps au service des aînés.

►►Ecoutez le reportage de Margaux Assier qui a rencontré des résidents ravis d'avoir à leur disposition un tel lieu