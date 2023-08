"Reprendre des mesures barrières ciblées" : le Covid fait un retour discret en Alsace

Le Covid refait parler de lui. Depuis quelques semaines, le nombre de cas remonte en France. Selon le dernier bulletin épidémiologique, publié le 11 août par les autorités sanitaires, le taux d'incidence augmente de 24.6% dans le pays. Mais pour un taux d'incidence qui reste faible autour de 7 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Le coupable de cette légère reprise épidémique, c'est un nouveau variant, Eris, un peu plus transmissible.

Et même si les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine ou Auvergne Rhône-Alpes, en Alsace aussi, on note un frémissement. Que ce soit dans le Bas ou le Haut Rhin, les antennes de SOS Médecins notent déjà une hausse légère des consultations pour des syndromes grippaux. Ou des symptômes qui peuvent correspondre à ceux du Covid.

Difficile d'être plus précis, car les personnes qui se testent spécifiquement au Covid sont désormais très rares. Même sentiment pour les médecins généralistes libéraux. A Strasbourg par exemple, les consultations pour des suspicions de Covid sont plus nombreuses en cette mi août que l'an dernier. Sauf que les médecins de ville justement n'ont reçu aucune consigne précise de l'Etat sur la conduite à tenir. Alors face à un variant a priori pas plus dangereux mais plus contagieux et donc à une possible vague de Covid à la rentrée, les professionnels de santé appellent les plus fragiles à rester prudents.

Questions sur la rentrée

"Clairement il y a un peu plus de syndromes grippaux que le 15 août habituellement. Ce n'est pas une surprise. Eris a commencé dans l'ouest et arrive dans l'est. C'est un virus très transmissible, mais pas plus virulent. Donc les recommandations, c'est que les personnes fragiles fassent des tests en cas de syndrome grippal et/ ou de mettre un masque quand de la famille grippée va voir une personne âgée. Donc reprendre les gestes barrières de façon ciblée" explique le docteur Alexandre Feltz, médecin généraliste et adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé.

Reste à savoir ce qui se passera désormais à la rentrée, une fois les vacanciers rentrés, notamment du sud et de l'ouest de la France. "Après le 15 août, il y a de gros retours de vacances. cela nous inquiète pour les vacanciers qui étaient dans les régions fortement impactées comme le sud-ouest. Même s'il n'est pas plus grave, le virus donne des besoins de consultations, cela occupe beaucoup le temps médical. Cela nous inquiète sur une poussée avant la rentrée d'activité très importante" estime quant à lui le docteur Frédéric Tryniszewski président de SOS Médecins Mulhouse dans le Haut-Rhin.