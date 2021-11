Reprise d'activité pour la maternité de Saint-Junien, après une fermeture temporaire

Les futures mamans peuvent à nouveau aller en consultation et accoucher à la maternité de l'hôpital de Saint-Junien. Le service a rouvert ce matin, après avoir suspendu son activité durant presque une semaine, par manque de personnel.

L'activité a repris normalement, ce matin à la maternité de Saint Junien, où les accouchements, les consultations et les IVG avaient été suspendus mardi dernier. Une fermeture temporaire décidée en raison de l'arrêt maladie d'un gynécologue, pour lequel aucun remplaçant n'avait été trouvé. Près de 300 patientes avaient du être contactées, pour leur expliquer la situation et les orienter vers le CHU de Limoges ou d'autres établissements de leur choix.

Cette situation exceptionnelle, qui a donc duré près d'une semaine, ne remet pas en cause l'avenir de la maternité avait tenu à souligner le directeur délégué de l'hôpital de Saint-Junien Stephane Scalabrino. Le recrutement d'un nouveau médecin a d'ailleurs été annoncé pour compléter l'équipe composée actuellement de deux gynécologues. Un renfort indispensable pour la maternité de Saint-Junien qui est la seule à couvrir l'ouest de la Haute-Vienne et l'est de la Charente.