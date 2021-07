Reprise des fouilles archéologiques à la cité antique de Bridiers

De la pluie et de la boue. Deux mots qui résument bien une première journée difficile pour les étudiants en histoire-archéologie et leur professeur à l'université de Tours, qui ont repris les travaux de fouille à la cité antique de Bridiers (La Souterraine). Ils sont à la recherche de fondations et d'outils datant jusqu'au 1er siècle av. J.-C.

850 m² de fouilles

La tâche est ingrate et usante les premiers jours. À près d'un kilomètre de la Tour de Bridiers se cache, sous un champ, des éléments estimés de -1 av. J.-C. à 300. Mais pour découvrir ces murs et ces outils de l'âge gallo-romain, voire de l'âge de fer, il faut d'abord retirer la terre qui recouvre le site, exploité une première fois l'été dernier, et protégé depuis par un géotextile, un tissu blanc devenu marron après avoir passé près d'un an sous terre.

Des traces d'une occupation avant la conquête romaine ? Réponse de Florian Baret, maître de conférences en archéologie à l'université de Tours

"Après, ce sera la découverte", s'exclament Samuel et Julien, pelle et pioche à la main. Les deux étudiants ont fait le trajet depuis Tours et sont pressés d'étudier les vestiges. "On se demande comment ça pouvait être avant avec toutes ces rues, ces maisons, peut-être avec des ateliers de forge."

Les étudiants en histoire-archéologie ont 800 m² à découvrir, mais ce n'est qu'une petite partie du site antique qui s'étend bien au-delà © Radio France - Simon Cardona

"Mettre au jour du mobilier, de la céramique, du mobilier métallique"

Une fois que la terre aura été dégagée, les étudiants pourront enfin étudier ce qu'ils ont repéré grâce à un radar géologique qui analyse les sous-sols. "Pour l'instant, on sait que c'est un puits, mais qu'on n'a jamais vu, reconnait tout sourire Mylène, à genoux dans la boue en train de gratter le sol avec une truelle. C'est un peu compliqué de se projeter pour l'instant, mais ça viendra".

"Il va falloir qu'on fouille pour mettre au jour du mobilier, de la céramique, du mobilier métallique, liste Florian Baret, maître de conférences en archéologie à l'université de Tours, qui supervise les fouilles. Ils vont nous guider pour interpréter et dater ces bâtiments. Est-ce qu'on est sur des bâtiments occupés jusqu'au IIIe siècle, ou plutôt du premier ou du deuxième siècle ?" Réponse peut-être dans quelques semaines.

Florian Baret, maître de conférences en archéologie de la Gaule romaine et archéomatique à l'université de Tours. © Radio France - Simon Cardona

Les étudiants et leur professeur ont jusqu'à début aout pour explorer le site, avant de passer toute la fin de l'été à étudier leurs trouvailles. L'équipe d'archéologues reviendra encore les deux étés prochains, au minimum, pour explorer cette cité qui a encore de nombreux secrets à révéler.