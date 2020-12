"3000 patients n'ont pas pu être opérés" détaille Antoine Amiot de la Clinique Mutualiste Aesio de St-Etienne

Les opérations qui avaient été reportées vont pouvoir avoir lieu dans les hôpitaux et les cliniques de Loire et de Haute-Loire alors que la situation sanitaire ne s'améliore pas aussi vite que souhaité par le gouvernement.

Ce lundi marque la reprise des interventions non urgentes, reportées ces dernières semaines. Reprise très progressive alors que les hôpitaux et les cliniques ne sont pas particulièrement déchargés. Les malades en réanimation sont stables et les contaminations ne baissent pas aussi vite que prévu. L'objectif était à 5000 par jour d'ici à la semaine prochaine. Hier on était encore à 11 000 contaminations.

France Bleu Saint-Etienne Loire : quelle est la situation aujourd’hui dans votre établissement ?

Benoit Amiot, directeur de la filière sanitaire de la Clinique Mutualiste Aesio : la situation s'améliore progressivement, pas brutalement. Suite à la baisse significative du taux d'incidence nous constatons bien une baisse du nombre d'hospitalisations que ce soit sur la partie hospitalisation complète ou sur les soins critiques, c'est à dire les réanimations.

Cette reprise progressive n'est-elle pas un peu prématurée ?

Elle est sécurisée. Un ensemble d'établissements sur le territoire, en concertation, en fonction de l'évolution jour après jour, décide de désarmer certains lits de réanimation pour permettre la reprise progressive de l'activité, notamment opératoires, des patients non-Covid qui attendent.

L'idée est de rester flexible pour se remettre à niveau face au virus si besoin ?

Chaque fois que nous désarmons des lits, nous pouvons les réarmer sous 24 ou 48h. C'est une donnée clé, l'agilité avec laquelle nous pouvons sécuriser le désarmement et surtout la reprogrammation des patients non-Covid.

Interview : Antoine Amiot de la clinique mutualiste Aesio Copier

A la clinique mutualiste, ça représente combien de patients qui ont du patienter ?

Depuis la première crise, tout cumulé on a plus de 3000 patients qui n'ont pas pu être opérés. Nous allons pouvoir les opérer que ce soit sur le mois de décembre ou en en janvier, avec une capacité plus importante, en espérant que la situation continue de s'améliorer. Pendant le deux crises, tous ceux qui étaient en situation de perte de chance avérée ont été opérés et continuent de l'être. C'est un tiers de notre volume d'interventions normales. Nous avons toujours privilégié la cancérologie mais que ce soit en vasculaire, en orthopédie, en ophtalmologie, certains patients vont pouvoir être opérés dès aujourd'hui.

Il faut gérer la pression mise par les patients du fait de cette attente ?

Et ca se comprend tout à fait ! Simplement ce sont les médecins, au cas par cas, qui jugent de la priorité. Faisons leur confiance, ils font en sorte que ceux qui doivent être opérés en premiers le soient. Cela donne lieu à des échanges incessants et généralement les patients comprennent bien que le médecin fait des mieux. En général ça se passe bien.

Les soignants vont-ils pouvoir se reposer ces prochaines semaines ?

Oui car pour les vacances d'hiver nous avons organisé l'établissement pour qu'il soit dans la même configuration que lors de vacances d'hiver classiques. C'est important que ces soignants puissent faire face aux situations à venir en janvier, février, mars. Il faut trouver cet équilibre et le maintenir dans la durée.