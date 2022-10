Reprise du Covid en Haute-Garonne : pourquoi il faut relativiser pour l'instant

Ce 3 octobre, démarre une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid. De nouveaux vaccins distribués adaptés à la souche originelle du virus et au variant Omicron seront disponibles en pharmacie. Cette nouvelle dose de rappel concernera les personnes fragiles, les plus de 60 ans, les professionnels de santé et les personnes qui sont en contact avec les personnes fragiles. Mais qu'en est-il de l'épidémie en Haute-Garonne actuellement, où en est la vaccination ?

Pas d'évolution majeure des taux depuis un mois, six fois moins de cas que cet été

Actuellement, et depuis un mois, le taux d'incidence en Haute-Garonne se situe autour des 300 cas pour 100.000 habitants. Le virus touche surtout les trentenaires et les quadragénaires. Le Covid n'a pas disparu et cela inquiète les autorités quand on sait que le seuil d'alerte épidémiologique, quelle que soit la maladie, est toujours fixé à 50. En ce moment, ce sont chaque jour autour de 700 personnes dans le département, 2.000 à 2.5000 dans la région Occitanie, qui déclarent le virus. Suffisant donc pour possiblement connaître une personne touchée dans son cercle de connaissances, mais encore bien loin des pics des dernières vagues. Dernière "vague" en date, la septième cet été autour de la fin juillet : en Occitanie , à ce moment-là, autour de 12.000 nouveaux cas quotidiens sont enregistrés (taux d'incidence en Haute-Garonne : 1.700). Tandis que lors de la cinquième, celle de janvier 2022, la plus forte de toutes les vagues depuis 2020, plus de 36.000 personnes étaient testées positives chaque jour dans la région (taux d'incidence en Haute-Garonne : plus de 5.000).

Si on observe l'évolution du taux de positivité, il n'a pas bougé depuis un mois à l'instar du taux d'incidence. Il se situe actuellement, à l'échelle régionale, autour de 20%, autrement dit une personne sur cinq testée est bien positive. Ce taux pouvait atteindre 36% lors des pics de 2022.

Quant aux hospitalisations, il n'y a ce jour aucun malade en réanimation au CHU de Toulouse à cause du Covid, le virus n'étant pas la cause de leur état critique. Et le nombre de patients ayant le Covid hospitalisées est en décrue depuis trois semaines.

Les professionnels de santé continuent toutefois de diffuser des appels à la prudence, en particulier à conseiller le port du masque dans les transports en commun.

La majorité des personnes âgées n'a pas fait le 2e rappel

En Haute-Garonne, les trois-quarts de la population ont reçu deux doses de vaccin, ce que les autorités considèrent comme être "complètement vacciné", ce qui permettait - à l'époque - d'avoir le pass sanitaire. Cette proportion tombe à un peu plus de la moitié (56%) pour les deux doses + le rappel, que tout le monde peut faire.

Sans surprise, là où les chiffres s'écroulent, c'est concernant la quatrième piqûre, la deuxième dose de rappel. La campagne a été lancée en mars dernier d'abord pour les plus de 80 ans avant d'être élargie aux plus de 60 ans et tous les publics est fragile. Seulement 8% des Hauts-Garonnais ont eu recours à cette ultime étape de vaccination. Plus parlant au regard de la population visée : moins de 40% des plus de 80 ans ont répondu à la dernière campagne tandis que les trois quarts des sexagénaires n'ont pas encore souhaité faire cette deuxième dose de rappel.

Sachant que les 12-18 ans étaient concernés par le pass sanitaire et qu'ils ont été majoritairement vaccinés dans les collèges-lycées, il est aussi possible de vacciner les 5-11 ans depuis décembre 2021. Moins de 4% des parents en Haute-Garonne ont fait ce choix.