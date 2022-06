Reprise du covid en Moselle : l'Agence régionale de santé appelle les seniors à faire leur dose de rappel

Le taux d'incidence en Moselle est passé de 257 cas pour 100.000 habitants il y a deux semaines à 380 la semaine dernière. Une reprise épidémique qui incite l'Agence régionale de Santé à rappeler l'importance des gestes barrières et de la vaccination, surtout chez les seniors.

Regain de l'épidémie partout en France, le nombre de nouveaux cas a plus que doublé en trois semaines. Et la Moselle ne fait pas figure d'exception. Le nombre de contaminations pour 100.000 habitants est passé de 257 il y a deux semaines à 380 la semaine dernière. Dans le département, ça représente 3.941 nouveaux cas en une semaine.

Une reprise liée à deux facteurs principaux, l'apparition de nouveaux sous variants d'Omicron, particulièrement contagieux et le manque de vigilance. Depuis la fin du masque dans les transports en commun, le 16 mai, son port reste recommandé dans les lieux bondés, mais cette préconisation est peu suivie.

En Moselle, seuls 8,2% des 60-79 ans ont un schéma vaccinal complet

Alors, l'Agence régionale de Santé du Grand Est insiste : il faut continuer d'appliquer les gestes barrières et les seniors, plus fragiles, sont incités à faire leurs doses de rappel. Dans le département, seuls 8,2% des 60-79 ans ont un schéma vaccinal complet, 18% des plus de 80 ans. Le nombre d'hospitalisations liées à la covid, lui, reste stable dans notre département.