Reprise partielle de l'activité hors Covid-19 à l'hôpital d'Epinal

"Il ne faut pas que les personnes malades aient peur de venir". Le docteur Pierre-Henri Esnault martèle le message. L'hôpital d'Epinal est de nouveau en mesure de procéder aux interventions différées en raison de l'épidémie de Covid-19. Une reprise partielle pour le moment. Ainsi les consultations, hors urgence, d'ophtalmologie et de chirurgie orthopédique restent impossible. Il y a des problèmes de personnels, avec des arrêts maladie qui sont le double de ceux enregistrés en temps normal, et d'aménagement des locaux. 1/3 des chambres sont des chambres-double. "On ne peut pas mettre ensemble 2 patients qui arrivent et que l'on ne connait pas" précise le docteur Esnault

Un protocole strict mis en place

Chaque primo-arrivant pour une intervention, reste 7 jours en chambre seul. Si au bout d'une semaine l'observation est satisfaisante, les médecins décident ou non de mettre le patient dans une chambre double. Chaque rendez-vous donne lieu a une évaluation de la pathologie afin d'établir des priorités dans les interventions. Plus de regroupement dans la salle d'attente. Il est demandé a chaque patient d'être à l'heure, ou de patienter à l'extérieur. Tout retard équivaudra à l'annulation du rendez-vous.

Le docteur Bourdellon, médecin infectiologue à l'hôpital d'Epinal © Radio France - Hervé Toutain

Décrue confirmée des cas de coronavirus

Cette reprise des activités de l'hôpital est possible en raison de la baisse sensible des cas d'infection au coronavirus. "6 lits sur 32 sont encore occupés par des malades atteints du Covid-19 et 3 personnes sont toujours en réanimation dans un état grave" détaille le docteur Loïc Bourdellon infectiologue. Le nombre de patients accueillis depuis une semaine est très faible.

Le matériel de protection "ne fait plus question" ajoute le docteur Bourdellon qui estime suffisant les stocks en masques gants sur-blouses et gel hydroalcoolique.