Réquisitions de masques : "Notre région est méprisée" estime la présidente de Bourgogne-Franche-Comté

Plus de trois milions de masques commandés par la région ont été réquisitionnés par l'Etat sans concertation, vous êtes en colère?

Je suis surtout dans un sentiment d'incompréhension totale et le sentiment que notre région et méprisée. Je pense aux populations de notre régions, aux Ehpad et aux services de soins à domicile auxquels étaient destinés ces masques. Je n'avais pas fait ces commandes pour rien ! Et ce, même si je comprends que l'Etat a le droit, en période de crise, de réquisitionner des choses aussi stratégiques que les masques.

Où sont passés ces masques ?

Je ne sais pas ! C'est pour cela que je souhaite que ça se passe dans la concertation et que l'Etat nous explique comment il va faire en sorte que ces dotations complémentaires arrivent dans notre région. Ce ne sont que des dotations complémentaires. L'essentiel des dotations de masques dans les Ehpad, c'est effectivement l'Etat, mais ce qu'amenait la région, c'était un plus bienvenu dans l'esprit de tout le monde et cela s'était fait en concertation totale avec l'ARS donc l'Etat. J'espère que maintenant les choses vont rentrer dans l'ordre à l'occasion des nouvelles livraisons!

Vous êtes sûre que les prochaines vont arriver à bon port?

J'attends effectivement deux millions de masques supplémentaires mais j'espère aussi que lors des prochaines livraisons commandées par l'Etat, il fera en sorte que ceux que nous devions recevoir dimanche dernier nous serons redistribués.

On n'a pas payé pour d'autres ?

Non car quand l'Etat réquisitionne, il paye. Nous en avions financé le quart, j'espère que nous serons remboursés et pour le reste, la facture sera envoyée à l'Etat s'il garde effectivement ces masques. Mais c'est à lui de faire en sort aussi que les territoires ne soient pas oubliés. Nous sommes qu'en même la troisième région de France impactée par cette crise sanitaire ! Notre région est approvisionnée mais si on parle de ces masques, c'est parce que j'ai fait une commande qui était un plus. Pour l'instant ce "plus" est dans le giron de l'Etat. J'espère que tout sera rétabli dans les jours qui viennent!"

Vous êtes pour un port généralisé du masques ?

On va sans doute vers cela mais ceux dont on parle aujourd'hui, ce sont les masques trois plis pour les soignants. Je pense que pour toute la population, il y a des fabriques de masques alternatifs homologués par l'Etat. Ils établissent une protection qui complète les gestes "barrière".

Lire aussi : Réquisitions de masques : "un scandale" dénoncé par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire