Réserve sanitaire : des médecins retraités se mobilisent dans la Loire

"Il est évident que nous sommes au départ d'une infection qui devrait être beaucoup plus importante que la situation actuelle, reconnait Yves Partrat, secrétaire général de l'ordre des médecins dans la Loire. Il va falloir soulager les médecins actifs, que les jeunes médecins retraités puissent apporter leur aide dans la mesure d'un certain nombre de disponibilités, de réglementations et puis d'expériences que chacun peut avoir".

Par définition, les médecins retraités n'ont plus de cabinet, malgré tout ils peuvent être utiles dans le contexte actuel "Ils pourraient réguler au centre 15. On a un rôle à jouer. C'est vrai que les médecins actifs ont besoin d'aide actuellement. Et on peut aider. Un médecin, on l'est à vie".

Yves Partrat, qui est à la retraite depuis trois ans, fait partie des six médecins retraités qui ont très rapidement répondu à l'appel "moi je me suis inscrit tout de suite. A mon avis je ne serai pas le seul. Et puis je ne demande pas à ce qu'on me remercie. Je trouve que c'est une évidence. C'est normal".