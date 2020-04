Coronavirus : respect obligatoire du confinement pendant le weekend de Pâques

Avec le début du weekend de Pâques, le préfet de la zone sud (Paca et Occitanie) a tenu à préciser une nouvelle fois l'importance du respect du confinement. Un respect strict incontournable avec une importante présence de policiers et gendarmes sur les grands axes routiers, mais aussi sur les route secondaires et les gares.

De plus, Pierre Dartout a rappelé que les arrêtés d'interdiction restent en vigueur notamment en ce qui concerne la fréquentation de littoraux notamment des plages de Menton à Perpignan. En cas de non respect, vous devrez vous acquitter de l'amende de 135 euros, par personne.