Fin du masque obligatoire : "il ne faut pas regarder de travers ceux qui vont continuer à le porter"

Le masque et le passe sanitaire ne sont désormais plus obligatoires à compter de ce lundi 14 mars. Mais le virus n'est pas derrière nous, rappelle le docteur Olivier Rogeaux, épidémiologiste à l'hôpital Métropole Savoie. Il était l'invité de France Bleu Pays de Savoie ce lundi à 08h08.

L'essentiel des restrictions anti-Covid (port du masque obligatoire et présentation du passe vaccinal) sont levées à partir de ce lundi 14 mars en France, sur fond d'appel à la prudence face au "rebond" de l'épidémie. Le masque reste obligatoire dans les transports en commun, dans les Ehpad et établissements de santé. Le docteur Olivier Rogeaux, infectiologue à l'hôpital Métropole Savoie de Chambéry invite à ne pas oublier quelques bons réflexes acquis ces deux dernières années.

Vous portez vous-même toujours un masque ce matin...

Dr Olivier Rogeaux : Je porte un masque parce que le virus circule encore. Je travaille dans un établissement de santé. Il me paraît logique dans un lieu clos de garder le masque aujourd'hui.

C’est le bon moment pour lever l’obligation du port du masque en intérieur et du passe vaccinal ?

On a envie d'être positif parce que c'est vrai que dans les hôpitaux, la situation se détend. On a moins d'entrées, on a moins de malades hospitalisés, on a moins de morts. Mais il faut quand même rappeler que cette nouvelle vague Omicron a fait plus de 14.000 morts en France, ce n’est quand même pas négligeable. Et pourtant, on avait le vaccin. Donc tout n'est pas derrière nous.

On a un taux d'incidence autour de 350 pour 100.000 habitants, on est monté à plus de 4.000

Si on relâche tout d'un coup, je crains qu'on ait à nouveau une re-circulation un peu plus importante, même si en Pays de Savoie, pour l'instant, la situation est meilleure. On a un taux d'incidence autour de 350 pour 100.000 habitants. Quand on se souvient qu’on est monté à plus de 4.000, c'est mieux. Je vous rappelle aussi que les seuils d'alerte initiaux étaient au-dessus de 50 pour 100.000 habitants. Quand ça circule au-dessus de 250, ça circule beaucoup.

Donc on enlève complètement le masque ? Un peu ? Ou pas du tout ?

Je crois qu'il faut vraiment faire attention pour les gens qui ne sont pas vaccinés, puisqu'on en a encore des non vaccinés. On a des gens fragiles, immunodéprimés, on a des gens âgés. C’est pour cela qu’il faut qu'ils continuent à se protéger. Et le message que je voudrais transmettre c’est : -on pense à porter le masque quand ça nous paraît intelligent de le porter-, il ne faut pas qu'on regarde de travers les gens qui vont garder le masque dans les semaines qui viennent. Respectons-les.

La deuxième dose de rappel est ouverte pour les plus de 80 ans. Est-ce qu’il va falloir l’étendre à toutes les tranches d’âge ?

L'infectiologue Olivier Rogeaux dans les studios de France Bleu Pays de Savoie © Radio France - Jonathan Landais

L'avenir va nous le dire dans les études qu'on va faire sur la durée de la protection via le vaccin et aussi selon les variantes qui vont circuler. Si ça repart aujourd'hui, c'est qu'on a le BA.2 qui est un variant omicron plus transmissible. Il va falloir adapter le vaccin. Est-ce qu'il faut le faire maintenant ? Oui, pour des gens fragiles comme les plus de 80 ans. Pour le reste de la population, peut-être qu'il faudra plutôt attendre l'automne où le virus risque de repartir à cause des conditions hivernales Ca serait peut-être un meilleur moment pour le refaire.

Depuis qu'on a le vaccin, la mortalité est beaucoup, beaucoup plus faible

Ce vaccin, ça a été une révolution. Nous, dans nos hôpitaux, on a vu une énorme différence entre les deux premières vagues. Depuis qu'on a le vaccin, la mortalité est beaucoup, beaucoup plus faible. Le vaccin protège. Est-ce qu'il faudra le refaire de façon annuelle ? Je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Il va falloir qu'on continue à garder un peu des bons réflexes comme le lavage des mains, pas faire la bise à tort et à travers, et surtout en période où il y a des virus qui circulent, garder le masque dans certaines circonstances, et probablement un peu comme la grippe, sans doute refaire des vaccins régulièrement.