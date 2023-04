Respirateur potentiellement cancérigène : l'Agence nationale du médicament saisit la justice contre Philips

Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Philips dans le viseur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Selon des informations révélées ce mardi par franceinfo , l'ANSM saisit la justice dans l'affaire des respirateurs de la marque. Plus d'un an après la décision imposant à Philips de remplacer les machines potentiellement cancérogènes, des centaines de milliers d'appareils n'ont toujours pas été remplacés.

ⓘ Publicité

Le parquet de Paris a été saisi. L'ANSM invoque l'article 40 du code de procédure pénale selon lequel toute autorité publique doit saisir le procureur dès qu'elle a connaissance d'un crime ou d'un délit. Selon le parquet ce signalement porte sur la "conformité des matériels médicaux avec les exigences essentielles". Ce signalement est actuellement "en cours de traitement" par le Pôle de santé publique qui avait annoncé le lancement d'une enquête préliminaire en septembre dernier.

Plus de 500 personnes ont saisi un avocat

Les personnes concernées demandent désormais que le parquet ouvre une information judiciaire et désigne un juge d'instruction pour mener l’enquête. Ils sont plus de 500 à avoir déjà saisi un avocat.

Ce n'est pas le premier avertissement de l'ANSM pour Philips. En février 2022, le gendarme du médicament avait pris une décision de police sanitaire contre l'entreprise pour la contraindre à remplacer tous ses appareils et à mener des études afin de déterminer la réelle dangerosité des machines. Aucune de ces obligations n'a, à ce jour, été remplie. Selon des documents consultés par franceinfo, Philips a continué d'utiliser une mousse possiblement cancérigène pour équiper ces respirateurs contre l’apnée du sommeil malgré plusieurs alertes émises par un fabricant américain.

L'agence américaine, Food and Drug Administration a déjà alerté l'entreprise le 9 février dernier sur certains appareils Philips "reconditionnés". Il a estimé que Philips n'a pas changé ses appareils mais qu'il s'est contenté de remplacer la mousse problématique par une autre mousse. De nouveaux problèmes de sécurité.

À lire aussi Respirateurs Philips : le constructeur a utilisé une mousse possiblement cancérigène malgré les alertes

"5 millions d'appareils" concernés dans le monde

Pour l'avocat des patients maître Christophe Leguevaques à l'origine de l'action groupée contre Philips, "en se montrant pro active dans un dossier médical, l'ANSM semble rompre avec sa tradition attentiste voir de servante des industriels ; attitude qui lui a été reprochée et lui a valu une condamnation dans le dossier Mediator et une mise en examen dans le dossier Levothyrox."

Il juge également que "depuis près d’un an que l’enquête préliminaire a commencé, il est temps pour le parquet de passer le relais à un juge d’instruction", ce dernier "pourra mener une enquête approfondie passant par des expertises et une coopération internationale rendue nécessaire par le caractère mondial de cette affaire qui concerne 5 millions d'appareils". Pour maître Leguevaques, "la France a la chance de pouvoir prendre le leadership du combat pour la vérité. Les malades et les associations de malades comptent sur la justice", insiste-t-il.