A cause d'un respirateur Philips : "Je suis malade depuis 3 mois", témoigne un nordiste

Sommes-nous devant un nouveau scandale sanitaire? La société Philips vient d'être épinglée par l'agence de sécurité du médicament parce qu'elle ne remplace pas assez vite des appareils respiratoires. Ils sont sensés aider des personnes atteintes d'apnée du sommeil à dormir. Or depuis 8 mois, on sait qu'ils peuvent créer des problèmes de santé : irritation, maux de tête, asthme. Voir des cancers. En cause, une mousse insonorisant dont les particules s'échappent et peuvent être inhalées ou ingérées par le patient. L'Agence nationale de sécurité du médicament exige que Philipps rappelle les 3/4 de ces modèles défectueux d'ici fin juin.

Jusqu'ici, sur les 370 000 appareils utilisés en France, seuls 20 000 ont été changés. C'est bien trop lent pour l'ANSM. Et ça commence à inquiéter les patients qui les utilisent. "Ca fait deux ans que je dors avec un respirateur Philips, explique Emmanuel, habitant de Valenciennes. Mais depuis trois mois, je me réveille la nuit avec de grosses quintes de toux. Et ça dure toute la journée. Je suis allé deux fois aux urgences, aucun médecin n'a compris ce que j'avais. Mardi soir, on a vu aux informations que ces respirateurs étaient mis en cause."

Le soir même, il ne branche pas son respirateur. _"Il n'a pas toussé du tout de la nuit,_raconte sa femme, Agnès. Ce matin il s'est réveillé, depuis hier soir, il n'a pas toussé. Il doit y avoir un rapport avec l'appareil, ce n'est pas possible autrement."

Les autorités sanitaires conseillent de ne pas arrêter ces respirateurs la nuit car la balance bénéfice/risques est toujours positive

La société France Oxygène basée à Templemars installe ces machines à domicile. Selon son directeur général, Didier Perrin, Philips n'arrivera pas à suivre les exigences de l'ANSM :"Pour des raisons de capacité de production, je ne suis pas certain que Philips sera capable de mettre à disposition plus de 50% de machines."

Il explique que l'une des causes de ces retards, c'est l'approvisionnement en composants électroniques qui a été perturbé par le Covid. Les concurrents de Philips ont d'ailleurs expliqué qu'ils ne pourraient pas non plus fournir autant de nouvelles machines aussi rapidement.