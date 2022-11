Respirateurs Philips : le constructeur a utilisé une mousse possiblement cancérigène malgré les alertes

Philips a continué d'utiliser une mousse possiblement cancérigène pour équiper ses respirateurs contre l'apnée du sommeil, et ce, malgré plusieurs alertes émises par un fabricant américain. C'est ce que révèle ce vendredi franceinfo . Des documents-clés viennent d'être déposés au parquet du Pôle de Santé Publique du tribunal de Paris, par un collectif d’avocats français, américains, italiens et autrichiens.

ⓘ Publicité

Ces documents semblent confirmer que l'entreprise, et certains de ses sous-traitants, ont eu connaissance d’un problème grave concernant la mousse en polyuréthane utilisée dans ses respirateurs, bien avant le rappel massif des produits. Le groupe n'a informé ni les autorités sanitaires concernées ni les usagers de respirateurs à travers le monde. Le collectif d'avocat appelle à l'ouverture d'une information judiciaire. Selon eux, une centaine de Français, dont plus d’une dizaine de cas de cancer du poumon, attendent de se porter partie civile.

Campagne massive de rappel de plusieurs modèles

Depuis juin 2021, Philips a été contraint, sous la pression d’usagers américains, d'engager une campagne massive de rappel de plusieurs modèles défectueux de respirateurs, utilisés notamment par des patients souffrant d'apnée du sommeil. Plus de cinq millions de respirateurs étaient concernés à travers le monde. Ces appareils, utilisés par 350.000 patients en France et 1,5 million en Europe, contiennent une mousse insonorisante. C'est elle qui est en cause. Philips a remarqué que des particules sortaient de certains appareils et pouvaient donc être inhalées ou ingérées par le patient. Ces particules peuvent provoquer des irritations et des maux de tête. Le groupe avait aussi évoqué en juin 2021 un risque "potentiel" de cancers à long terme.

Selon Philips France, 97 % des respirateurs concernés par le rappel seront remplacés par des unités neuves ou “corrigées” avec une nouvelle mousse à base de silicone d’ici la fin de l’année 2022. Malgré les nombreuses interrogations portées par les fédérations de malades respiratoires, l'Agence française de sécurité du médicament a décidé de s’en tenir aux seuls tests menés par Philips Respironics. Le groupe néerlandais affirme que ces laboratoires n'ont identifié aucun problème de sécurité et que la mousse de remplacement a obtenu sa certification.