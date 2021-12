Restaurants, cinémas, Europa-Park : pass sanitaire dès 6 ans à Noël dans le Bade-Wurtemberg

Si vous avez prévu de faire un tour dans le Bade-Wurtemberg en cette fin décembre, gare aux nouvelles restrictions sanitaires. Outre les mesures limitant le nombre de convives pour le Nouvel An en Allemagne, le Land impose un pass sanitaire aux enfants durant les vacances de Noël.

Mesure valable uniquement pendant les vacances de Noël

Pendant deux semaines, les enfants et les adolescents non vaccinés, de 6 à 17 ans, devront avoir sur eux un test Covid négatif pour prendre le train ou le bus, et pour aller au cinéma ou au restaurant. À Europa-Park, la règle vaut également dès 6 ans, et non 5 ans contrairement à ce que le parc d'attraction avait annoncé mi-décembre.

La mesure, valable uniquement pendant les vacances scolaires, s'explique par le fait que les enfants sont d'habitude soumis à des tests Covid plusieurs fois par semaine à l'école. Ils ne le seront plus pendant deux semaines, le Bade-Wurtemberg décide donc de prendre des précautions.