Reste à charge zéro : on en est où ?

Se faire soigner sans débourser un seul euro, c'est le panier de soins "100% santé" proposé par le gouvernement. Le "reste à charge zéro" va se mettre en place par étape à partir de ce lundi jusqu'en 2021. Dans ce panier de soins, on trouve le remboursement intégral des lunettes et des prothèses dentaires et auditives. Une mesure pour faciliter l'accès aux soins des Français, certains y ayant renoncer faute d'argent.

"J'ai payé 600 euros mes lunettes"

C'est le cas de ce parisien, Chodouri, qui n'a pas changé ses lunettes depuis deux ans, depuis qu'il est au chômage. "J'ai payé cher, 600 euros mes lunettes, je ne peux pas aujourd'hui, alors je garde celles-ci même si elles me font mal". Et quand il faut soigner les dents, la facture est encore plus élevée. Chodouri a aujourd'hui un trou dans la dentition, "quand on me l'a enlevée, on m'a dit que la prothèse coûtait presque 800 euros, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je n'ai pas les moyens."

Pourtant Chodouri a une mutuelle, qui couvre mal ses frais. Pour lui, le reste à charge zéro serait une bonne opportunité, mais il se méfie de sa mutuelle.

Pour l’instant, Harmonie Mutuelle, la première mutuelle de France, a décidé d'appliquer seule cette mesure avec deux ans d'avance, dès le 1er juillet prochain. Elle espère ainsi faire des émules. Harmonie assure qu'il n'y aura pas d'augmentation des cotisations pour les assurés.

Autre problème de cette mesure, c'est qu'elle est peu complexe et encore peu expliquée, selon cet opticien parisien. "C'est une usine à gaz, on a très peu d'informations, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que pour en bénéficier, les clients auront droit seulement à des montures étrangères de mauvaise qualité". Le montant des montures sera plafonné à 100 euros, ce qui veut aussi dire des marges en moins pour les commerçants.

Remboursement des lunettes

Pour les opticiens, la mesure entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Ils devront proposer panier à tarifs plafonnés entre 420 et 800 euros selon les verres unifocaux ou progressifs.

Remboursement des soins dentaires

Pour les dentistes aussi, la mesure entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Certaines couronnes et bridges seront intégralement remboursés. A partir de 2021, certains dentiers seront aussi pris en charge à 100%. Le prix des actes seront plafonnés, mais les mutuelles ne seront pas obligées d'assurer la prise en charge intégrale.

Remboursement des prothèses auditives

Les audioprotéhsistes devront proposer des appareils sans reste à charge à partir du 1er janvier 2021. Le montant des prothèses sera plafonné à 950 euros maximum. Mais avant d'en arriver là, plusieurs étapes : en 2019, le prix plafond est fixé à 1.300 euros, puis sera abaissé en 2020 à 1.100 euros.

Le remboursement par la Sécu et les mutuelles doit passer à 670 euros en 2019, 720 euros en 2020 et 950 euros en 2021.

Aujourd'hui, un assuré débourse en moyenne 850 euros par oreille.